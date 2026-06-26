De nouveaux Mac 2026 sur le refurb : MacBook Neo, MacBook Air M5, etc

Apple étoffe rapidement son catalogue de produits reconditionnés (Refurbished). Un jour seulement après la hausse générale des prix sur les Mac et iPad, la firme propose désormais plusieurs modèles 2026 sur son store officiel.

Les nouveaux modèles disponibles au refurb

Selon les listings observés aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne et dans d’autres pays, Apple a ajouté les appareils suivants :

Le MacBook Neo reconditionné est particulièrement intéressant : en Espagne, il est proposé à 679 € (256 Go) au lieu de 799 € neuf (son nouveau prix depuis 24 heures), soit une remise d’environ 15 %. La version 512 Go avec Touch ID est à 759 € (contre 899 € neuf). En France, il n'est pas encore en stock.

Une hausse de prix qui réduit l’intérêt du refurb ?

Ironie du timing : Apple a augmenté les prix des Mac il y a seulement quelques heures. Résultat, certains modèles reconditionnés sont maintenant vendus au même prix (ou presque) que les modèles neufs d’il y a quelques semaines. Exemple : le MacBook Air M5 reconditionné démarre à 1 099 $, soit le prix du modèle neuf avant la hausse. Cependant, le Studio Display 2 (2026) reste une bonne affaire, car il n’a pas subi d’augmentation de prix. Il est disponible à partir de 1 359 $ reconditionné, contre 1 599 $ neuf. Idem, il n'est pas encore visible sur le refurb en France.

Ce qu’il faut savoir sur les produits Apple Reconditionnés

Tests complets de fonctionnalité et nettoyage rigoureux

Garantie Apple d’1 an (extensible avec AppleCare+)

Droit de retour sous 14 jours

Même qualité qu’un produit neuf selon Apple

Le refurb reste une excellente option pour faire des économies, surtout sur les Studio Display et certains MacBook Neo. Cependant, avec la récente hausse des prix, l’écart entre neuf et reconditionné s’est fortement réduit sur plusieurs modèles. Il faut comparer attentivement les prix chez Apple et chez les revendeurs avant d’acheter. Le MacBook Neo est par exemple à moins de 620 euros sur Amazon.

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