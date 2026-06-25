🔥 Apple a fortement augmenté le prix des HomePod, iPad, Mac et Apple TV

Apple a relevé aujourd’hui de manière significative les prix du HomePod mini, des iPad et de plusieurs Mac sur l’ensemble de sa gamme. Après une brève indisponibilité de sa boutique en ligne, le site d’Apple affiche désormais une série de hausses de tarifs. Heureusement, l'iPhone n'est pas touché, tout comme l'Apple Watch et les AirPods. Même l'Apple TV n'y échappe pas.

La nouvelle grille tarifaire d'Apple

Voici un aperçu des principaux changements aux États-Unis et en France sur l’Apple Store :

La semaine dernière, Apple avait annoncé qu’elle s’apprêtait à augmenter les prix sur l’ensemble de sa gamme de produits. Le PDG Tim Cook l’avait confirmé dans une interview au Wall Street Journal, en invoquant la forte hausse des coûts des puces mémoire et de stockage.

Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Nous faisons tout notre possible pour atténuer les augmentations massives qui nous sont transmises, et nous avons essayé de protéger nos clients le plus longtemps possible, mais la situation est devenue insoutenable.

Cook a qualifié l’ampleur de la pénurie de mémoire de « inondation centennale », ajoutant : « Je n’ai jamais rien vu de tel dans aucun domaine en plus de 40 ans. »



Historiquement, Apple absorbait souvent les fluctuations des coûts des composants plutôt que de les répercuter sur les clients. Ces hausses marquent donc un changement notable de stratégie. Ces ajustements reflètent les pressions actuelles sur la chaîne d’approvisionnement, particulièrement pour la mémoire et le stockage.



Les consommateurs français vont probablement faire la moue avec parfois plus de 1 500 € supplémentaires ! Mieux vaut surveiller nos articles de promotion, comme celui du Prime Day 2026 avec plusieurs réductions sur les produits Apple.