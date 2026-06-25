🔥 Apple a fortement augmenté le prix des HomePod, iPad, Mac et Apple TV

  • auteurAlban Martin
  • Il y a 47 min (Màj À l'instant)
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apple-store ipa iphone ipad Apple a relevé aujourd’hui de manière significative les prix du HomePod mini, des iPad et de plusieurs Mac sur l’ensemble de sa gamme. Après une brève indisponibilité de sa boutique en ligne, le site d’Apple affiche désormais une série de hausses de tarifs. Heureusement, l'iPhone n'est pas touché, tout comme l'Apple Watch et les AirPods. Même l'Apple TV n'y échappe pas.

La nouvelle grille tarifaire d'Apple

Voici un aperçu des principaux changements aux États-Unis et en France sur l’Apple Store :

  • HomePod mini : 129 $ (contre 99 $ auparavant) → 139 € en France (contre 109 €).
  • HomePod 2 : 349 $ (contre 299 $ auparavant) → 399 € en France (contre 329 €).
  • Apple TV 4K : 199 $ (contre 129 $ auparavant) → 229 € en France (contre 169 €), même 299 € avec 128 Go.
  • iPad Air M4 : 749 $ (contre 599 $ auparavant) → à partir de 819 € en France (contre 669 €).
  • iPad Pro M5 : 1 199 $ (contre 999 $ auparavant) → à partir de 1 319 € en France (contre 1 119 €).
  • MacBook Neo : 699 $ (contre 599 $ auparavant) → à partir de 799 € en France (contre 699 €).
  • MacBook Air M5 : 1 299 $ (contre 1 099 $ auparavant) → à partir 1 399 € en France (contre 1 199 €).
  • MacBook Pro M5 : 1 999 $ (contre 1 699 $ auparavant) → à partir 2 199 € en France (contre 1 899 €).
  • Mac mini M4 : 799 $ (contre 699 $ auparavant) → à partir de 949 € en France (contre 699 €).
  • Mac Studio (M4 Max) : 2 499 $ (contre 1 999 $ auparavant) → à partir de 2 999 € en France (contre 2 299 €).
  • Mac Studio (M3 Ultra) : 5 299 $ (contre 3 999 $ auparavant) → 6 299 € en France (contre 4 799 €).
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La semaine dernière, Apple avait annoncé qu’elle s’apprêtait à augmenter les prix sur l’ensemble de sa gamme de produits. Le PDG Tim Cook l’avait confirmé dans une interview au Wall Street Journal, en invoquant la forte hausse des coûts des puces mémoire et de stockage.

Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Nous faisons tout notre possible pour atténuer les augmentations massives qui nous sont transmises, et nous avons essayé de protéger nos clients le plus longtemps possible, mais la situation est devenue insoutenable.

Cook a qualifié l’ampleur de la pénurie de mémoire de « inondation centennale », ajoutant : « Je n’ai jamais rien vu de tel dans aucun domaine en plus de 40 ans. »

Historiquement, Apple absorbait souvent les fluctuations des coûts des composants plutôt que de les répercuter sur les clients. Ces hausses marquent donc un changement notable de stratégie. Ces ajustements reflètent les pressions actuelles sur la chaîne d’approvisionnement, particulièrement pour la mémoire et le stockage.

Les consommateurs français vont probablement faire la moue avec parfois plus de 1 500 € supplémentaires ! Mieux vaut surveiller nos articles de promotion, comme celui du Prime Day 2026 avec plusieurs réductions sur les produits Apple.

4 réactions

gr8guy - iPhone

@Hidden
T’as jamais géré une entreprise toi 😆

25/06/2026 à 15h40

Lucas2107fr - iPhone

Houaaa 400€ de plus pour le MacBook Pro 16 pouces ça pique. Je comptais en prendre un

25/06/2026 à 15h14

JohnK - iPhone

Moi qui comptais m’acheter mon macbook pro au back to school… j’aurais mieux fait de le prendre avant !
Je ne pensais pas que la hausse aller arriver si rapidement (bien que j’avais des doutes que ça arriverait en même temps que le BTS)

25/06/2026 à 15h09

Hidden - iPhone

C’est vrai que baisser la marge de bénéfices des actionnaires dans l’entreprise, ça coûterait trop cher Que d’augmenter les prix

25/06/2026 à 15h08

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