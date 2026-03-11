Enfin une première promotion sur l'iPad Pro M5 d'Apple

Pour la toute première fois depuis son lancement, l'iPad Pro M5 11 pouces (256 Go, Wi-Fi) passe à 1 059 € au lieu de son prix habituel de 1 119 € sur Amazon. C'est l'occasion idéale pour s'offrir la tablette la plus puissante d'Apple à un tarif plus accessible, avant que cette offre ne disparaisse.

La référence absolue

L'iPad Pro reste la référence absolue des tablettes haut de gamme : un design ultra-fin (toujours 5,3 mm d'épaisseur), un écran exceptionnel, une autonomie impressionnante et une compatibilité parfaite avec l'Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard. C'est l'outil ultime pour les créatifs, les professionnels et tous ceux qui veulent une productivité maximale dans un format portable.

Le modèle 2025 avec puce M5 apporte un bond significatif en performances : jusqu'à 20 % de CPU en plus et 40 % de GPU en plus par rapport au M4 (selon les premiers benchmarks). Les versions 256 Go et 512 Go ont un CPU 9 cœurs, tandis que les 1 To et 2 To passent à 10 cœurs complets.



Apple n'a pas seulement changé le processeur : la tablette intègre aussi la puce sans fil N1 (Wi-Fi 7 jusqu'à 160 MHz, Bluetooth 6, meilleurs AirDrop et Partage de connexion), le modem C1X (jusqu'à +50 % en vitesse 5G et meilleure efficacité énergétique), un stockage SSD jusqu'à 2 fois plus rapide, une meilleure prise en charge des écrans externes (jusqu'à 120 Hz avec synchronisation adaptative), une luminosité minimale descendue à 1 nit pour un confort nocturne optimal, et une charge plus rapide (50 % en ~30 min pour le 11 pouces, ~35 min pour le 13 pouces).



N'oublions pas que le précédent modèle (iPad Pro M4) avait déjà marqué un tournant majeur avec l'arrivée de l'écran OLED Ultra Retina XDR tandem (noirs parfaits, contraste infini, luminosité exceptionnelle), toujours présent ici et considéré comme le meilleur écran du marché sur tablette. Les tests de l'iPad Pro M5 l'ont rapidement confirmé.

Meilleur prix de l'iPad Pro M5

Si vous cherchez la tablette la plus avancée du moment, avec des performances desktop-class, un écran OLED de référence et toutes ces améliorations cumulées, ne ratez pas cette première promo !



Achetez l'iPad Pro M5 moins cher dès maintenant avant la fin de l'offre :

