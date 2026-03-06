L'iPad 12 a été oublié par Apple

Dans sa newsletter du week-end dernier, Mark Gurman de Bloomberg indiquait qu'Apple allait probablement annoncer les produits suivants entre le 2 et le 4 mars : iPhone 17e, MacBook Pro M5 Pro / Max, MacBook Air M5, modèles d'iPad 12 d'entrée de gamme et iPad Air M4, ainsi qu'un MacBook moins cher avec une puce iPhone. En réalité, Apple a annoncé presque tous ces produits, à l'exception de l'iPad 12 mis à jour. Deux produits supplémentaires ont même été présentés : un Studio Display mis à jour et un Studio Display XDR haut de gamme.

Pas encore Apple Intelligence sur l'iPad de base

Mais l'iPad 12 manque donc à l'appel. Ce modèle devrait apporter deux améliorations majeures par rapport à l'iPad 11 : une puce A18 plus rapide et la prise en charge d'Apple Intelligence. Une rumeur évoquait même une puce A19 encore plus véloce. Aucun autre changement important n'a été mentionné pour l'instant, le design devrait rester identique au modèle actuel. Apple Intelligence est déjà disponible sur tous les autres iPad de génération actuelle, y compris l'iPad mini, l'iPad Air et l'iPad Pro.

L'iPad 11 avec puce A16 est sorti en mars 2025, avec un prix de départ aux États-Unis de 349 dollars, et en France il est affiché à partir de 389 € sur le site Apple (prix standard Wi-Fi 128 Go), ou 349 € en promotion.



Rappelons que le MacBook Neo à 699 € est la meilleure offre du moment pour avoir un ordinateur complet chez Apple. Le même prix qu'un combo iPad 11 + coque-clavier, mais avec macOS en plus et une dalle plus grande, ainsi qu'un processeur plus puissant.