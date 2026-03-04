Premier benchmark Geekbench pour l’iPad Air M4

Apple vient de dévoiler les nouveaux modèles d’iPad Air 2026 équipés de la puce M4, et les premiers résultats Geekbench pour la version 13 pouces Wi-Fi + Cellular (modèle iPad16,11) sont déjà apparus en ligne. Ces scores donnent un aperçu précoce des performances par rapport à l’iPad Air M3 de génération précédente et à l’iPad Pro M4 plus haut de gamme.

Une puissance logiquement en hausse

Les benchmarks publiés pour l’iPad Air M4 affichent des scores monocœur de 3438 et 3714, ainsi que des scores multicœur de 12 885 et 12 296. Cela donne une moyenne d’environ 3576 en monocœur et 12 591 en multicœur.

À titre de comparaison :

L’iPad Air 13 pouces M3 de génération précédente obtient en moyenne 3048 en monocœur et 11 667 en multicœur sur Geekbench. Cela représente une amélioration d’environ 17,3 % en monocœur et 7,9 % en multicœur pour le nouvel iPad Air M4.

La puce M4 de l’iPad Air dispose d’un processeur 8 cœurs (3 cœurs performance + 5 cœurs efficacité) et d’un GPU 9 cœurs. À titre de comparaison, la version M4 de l’iPad Pro propose jusqu’à 10 cœurs CPU et jusqu’à 10 cœurs GPU.



L’iPad Pro M4 obtient quant à lui des scores d’environ 3704 en monocœur et 13 805 en multicœur. Cela lui confère un avantage d’environ 3,6 % en monocœur et 9,6 % en multicœur par rapport à l’iPad Air M4.



Ces premiers résultats confirment une belle progression générationnelle pour la gamme iPad Air, avec des gains CPU significatifs par rapport au modèle M3, tout en restant un cran en-dessous des performances de la version Pro. De quoi jouer à des jeux comme Tomb Raider sans soucis.



Les précommandes des nouveaux iPad Air M4 ouvrent demain, 5 mars 2026, à 6 h 15 (heure du Pacifique), soit 15 h 15 heure française. La disponibilité en magasin et les premières livraisons sont prévues pour le 11 mars 2026.