L’iPad Pro M6 avec refroidissement à chambre à vapeur attendu début 2027

Le prochain iPad Pro, attendu pour le printemps 2027, devrait intégrer un système de refroidissement à chambre à vapeur, similaire à celui de l’iPhone 17 Pro. Ce sera certainement le moment de passer à la puce M6, qui devrait être inaugurée par le MacBook Pro tactile quelques semaines avant.

L’iPad Pro avec refroidissement à chambre à vapeur attendu début 2027

Le prochain modèle de l’iPad Pro M6 ne sera pas parmi les produits annoncés cette semaine par Apple. Il faudra attendre le printemps 2027 pour voir arriver une nouvelle génération, conformément au cycle de renouvellement d’environ dix-huit mois qu’Apple applique à sa tablette haut de gamme. Le dernier modèle, équipé de la puce M5, avait été lancé en octobre 2025.



La bonne nouvelle, c’est que cette prochaine version devrait apporter une nouveauté technique significative : un système de refroidissement à chambre à vapeur, identique à celui introduit sur l’iPhone 17 Pro. Ce dispositif passif repose sur l’évaporation d’un liquide pour dissiper la chaleur générée par la puce, puis sur sa condensation pour revenir à la source. Résultat, des températures mieux maîtrisées, moins de throttling thermique, et des performances soutenues lors des tâches intensives comme le montage vidéo, le gaming ou le traitement de données par l’intelligence artificielle.

Au-delà de ce gain thermique, Gurman ne s’attend pas à une refonte majeure de l’appareil. Le design ultra-fin introduit avec le modèle M4 en mai 2024 devrait être conservé, et la principale évolution interne serait le passage à la puce M6, gravée en 2 nanomètres par TSMC. Cette architecture promet de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue, et bénéficiera d’autant plus du nouveau système de refroidissement.



Cette évolution pourrait aussi permettre à Apple de renforcer la distinction entre l’iPad Pro et l’iPad Air, deux lignes qui se rapprochent de plus en plus en termes de performances brutes. La chambre à vapeur deviendrait ainsi un avantage exclusif réservé au modèle Pro, lui conférant un avantage durable sur les tâches longues et exigeantes.



Si l’expérience s’avère concluante, Apple pourrait ensuite envisager d’étendre cette technologie à d’autres appareils sans ventilateur, comme le MacBook Air, qui repose actuellement sur le boîtier en aluminium pour dissiper la chaleur de sa puce.