iPad 12 : les nouveautés se trouvent à l'intérieur

Outre l'iPhone 17e, Apple prépare aussi sa nouvelle tablette d'entrée de gamme avec l’iPad 12. Attendue dans les prochains mois, elle ne devrait pas révolutionner le genre selon Mac Otakara. Le design extérieur resterait très similaire à celui de l’iPad 11 actuel. En revanche, une mise à jour interne importante est attendue.

Deux nouveautés pour les performances

Les deux nouveautés de l'iPad 12 sont liées :

Puce A18 : la même que celle introduite sur plusieurs modèles en 2024-2025, compatible avec Apple Intelligence.

8 Go de RAM : contre 6 Go sur l’iPad 11, ce qui permettra une meilleure fluidité globale et une prise en charge complète des fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple.

Nulle autre modification significative (taille d’écran, design, accessoires) n’a été mentionnée pour le moment. Sauf que certaines sources évoquaient une puce A19 au lieu de l'A18 mentionnée ce jour. Mais quand on y réfléchit, la puce A18 a plus de sens pour l'iPad 12 qui est vendu sous les 400 € en tant qu'offre d'accès.



L’iPad 12 devrait donc continuer à se positionner comme une tablette abordable et polyvalente, idéale pour un usage familial, scolaire ou multimédia, tout en entrant pleinement dans l’écosystème IA de la firme. Ces détails proviennent principalement de sources citées par Mac Otakara.



En revanche, aucune date précise de sortie n’a filtré pour l’iPad 12, mais il est logique d’attendre une présentation au printemps ou en début d’été 2026, comme c’est souvent le cas pour les iPad d’entrée de gamme. En attendant, l'iPad 11 est en promotion à près de 350 euros.