L'iPad Air M4 et l'iPad 12 arrivent bientôt selon Mark Gurman

C'est dans les tuyaux. D'après les derniers échos de l'industrie, Apple ne compte pas laisser ses tablettes prendre la poussière en ce début d'année. Mark Gurman, journaliste toujours très bien informé chez Bloomberg, indique que de nouvelles versions de l'iPad d'entrée de gamme et de l'iPad Air sont imminentes. Si vous attendiez une refonte esthétique majeure, vous risquez d'être déçus : cette fois-ci, tout se jouera sous le capot.

Apple Intelligence enfin accessible à tous

L'information principale à retenir de l'information de Mark Gurman concerne l'iPad de 12e génération. Ce futur modèle devrait intégrer la puce A18. Ce choix n'est pas anodin : il ne s'agit pas seulement d'accélérer la navigation, mais surtout de rendre la tablette compatible avec Apple Intelligence.

C'est un point clé pour la firme de Cupertino. L'iPad 11, lancé en mars 2025 avec une puce A16, restait frustrant pour beaucoup car il était exclu des fonctionnalités d'IA générative. Avec ce correctif matériel, l'IA d'Apple ne sera plus réservée aux modèles haut de gamme. On se mouille pas trop en vous affirmant que l'iPad 12 sera de nouveau un best seller de la gamme et va lancer un cycle de renouvellement très important chez les consommateurs.



De son côté, le futur iPad Air (8e génération) devrait faire le saut vers la puce M4, assurant une puissance de feu considérable sans toucher au design et aux fonctionnalités actuelles.

Une stratégie tournée vers les pros et le volume

Ces nouveautés techniques interviennent après une période faste pour la gamme. Les ventes de fin d'année ont surpris Wall Street avec une hausse de 6 %, portée essentiellement par le modèle d'entrée de gamme. En mettant à jour le processeur, Apple espère maintenir cette dynamique auprès du grand public, mais vise aussi très clairement le marché des entreprises qui réclame des machines durables et performantes.

Si vous cherchez absolument de la nouveauté visuelle, il faudra probablement tourner votre regard vers l'iPad mini. Selon le même rapport, ce serait le seul modèle à bénéficier d'une évolution matérielle visible cette année, avec l'adoption probable d'un écran OLED. Pour les autres, la révolution sera purement logicielle et interne.

On vous tient au courant dès que la date de sortie se précise !



