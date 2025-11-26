L'iPad mini 8 avec écran OLED attendu au T3 2026

L’iPad mini 8 équipé d’un écran OLED n’arrivera pas avant le troisième trimestre 2026 au plus tôt, selon le leaker chinois Instant Digital. Cette information rejoint les rapports précédents de Bloomberg et des médias coréens qui tablaient déjà sur 2026. Un produit que les clients attendant avec impatience, notamment ceux qui jouent ou qui visionnent des vidéos dans leur lit.

Place dans la gamme Apple

L’iPad mini de huitième génération deviendra le deuxième modèle de la gamme iPad à passer à l’OLED (après l’iPad Pro actuel). L’iPad Air devrait suivre, mais pas avant 2027 au plus tôt. Du côté du Mac, le MacBook Pro OLED sera lancé également l'an prochain, avec la puce M6.

Avantages de l’écran OLED

Noirs parfaits et contraste infini grâce au contrôle individuel de chaque pixel

Couleurs plus précises

Temps de réponse plus rapides

Meilleurs angles de vision

Plus grande liberté de conception pour Apple

Autres nouveautés attendues

Puce A19 Pro (la même que celle de l'iPhone Air), fabriquée en 3 nm amélioré (N3P)

Résistance à l’eau renforcée grâce à un nouveau système de haut-parleurs à vibration (suppression des grilles classiques)

Prix en hausse : environ +100 $ par rapport au modèle actuel (qui débute à 499 $, ou 609 € chez nous)

Fiabilité de la source

Instant Digital a un bilan mitigé : il avait vu juste sur la couleur jaune de l’iPhone 14 et sur le bracelet milanais en titane de l’Apple Watch Ultra 2, mais certaines de ses prédictions passées se sont révélées inexactes.



Patience patience, mais l’iPad mini 8 s’annonce comme une vraie évolution majeure, tant sur l’écran que sur les performances.