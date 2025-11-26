L'iPad mini 8 avec écran OLED attendu au T3 2026

ipad mini 8 iconL’iPad mini 8 équipé d’un écran OLED n’arrivera pas avant le troisième trimestre 2026 au plus tôt, selon le leaker chinois Instant Digital. Cette information rejoint les rapports précédents de Bloomberg et des médias coréens qui tablaient déjà sur 2026. Un produit que les clients attendant avec impatience, notamment ceux qui jouent ou qui visionnent des vidéos dans leur lit.

Place dans la gamme Apple

L’iPad mini de huitième génération deviendra le deuxième modèle de la gamme iPad à passer à l’OLED (après l’iPad Pro actuel). L’iPad Air devrait suivre, mais pas avant 2027 au plus tôt. Du côté du Mac, le MacBook Pro OLED sera lancé également l'an prochain, avec la puce M6.

apple ipad mini 7 mains dos face

Avantages de l’écran OLED

  • Noirs parfaits et contraste infini grâce au contrôle individuel de chaque pixel
  • Couleurs plus précises
  • Temps de réponse plus rapides
  • Meilleurs angles de vision
  • Plus grande liberté de conception pour Apple

Autres nouveautés attendues

  • Puce A19 Pro (la même que celle de l'iPhone Air), fabriquée en 3 nm amélioré (N3P)
  • Résistance à l’eau renforcée grâce à un nouveau système de haut-parleurs à vibration (suppression des grilles classiques)
  • Prix en hausse : environ +100 $ par rapport au modèle actuel (qui débute à 499 $, ou 609 € chez nous)

Fiabilité de la source

Instant Digital a un bilan mitigé : il avait vu juste sur la couleur jaune de l’iPhone 14 et sur le bracelet milanais en titane de l’Apple Watch Ultra 2, mais certaines de ses prédictions passées se sont révélées inexactes.

Patience patience, mais l’iPad mini 8 s’annonce comme une vraie évolution majeure, tant sur l’écran que sur les performances.

4 réactions

Cedric06 - iPhone premium

Ok je comprends mieux maintenant !
Merci à vous deux messieurs 😁

26/11/2025 à 13h24

Pascal-68 - iPhone premium

Les Hz c’est le taux d’affichage (nombre d’images par secondes) et oled c’est une technologie d’affichage supérieure au lcd, donc rien à voir.

26/11/2025 à 12h35

Larbi - iPhone

@Cedric06
Y a pas de question bête. Non pas forcément, l’iphone 16 par exemple a un écran OLED 60 hz

26/11/2025 à 11h34

Cedric06 - iPhone premium

Désolé si c’est une question bête mais est-ce que l’écran OLED veut dire aussi 120Hz ou rien à voir ?

26/11/2025 à 11h24

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires