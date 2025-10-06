iPad Pro 2025 : la puce M5 et 12 Go RAM attendues

Les prochains modèles d'iPad Pro, attendus dans ses prochains jours, devraient inclure deux améliorations significatives : la puce M5 d'Apple et un minimum de 12 Go de RAM. Mais un troisième changement, sur la partie caméra, reste incertain.

Pas sûr pour la double caméra frontale

Récemment, des vidéos de déballage du futur iPad Pro M5 ont été publiées sur la chaîne YouTube russe Wylsacom. Elle avait précédemment révélé le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M4 avant son annonce officielle, ce qui confère une certaine crédibilité à cette source qui nous a permis de découvrir la prochaine tablette en détails, dont la puce M5 et ses 12 Go de RAM en standard. Selon les résultats des tests Geekbench 6 montrés dans la vidéo, la puce M5 offre des performances multicœurs jusqu'à 12 % plus rapides et des performances graphiques jusqu'à 36 % supérieures par rapport à la puce M4 des modèles actuels d'iPad Pro (mai 2024). Le modèle iPad Pro de 256 Go disposera de 12 Go de RAM, tout comme l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. En comparaison, les iPad Pro M4 actuels disposent de 8 Go de RAM pour les variantes de 256 Go ou 512 Go, et de 16 Go pour les variantes de 1 To ou 2 To.

Après l'introduction d'un écran OLED et d'un design plus fin l'année dernière, aucun changement majeur de design n'est attendu. Cependant, les vidéos de déballage ont révélé que la mention "iPad Pro" ne figurera plus à l'arrière des nouveaux modèles.



En revanche, aucune trace d'un système à double caméra frontale pour prendre des photos et passer des appels vidéo en orientation portrait et paysage, malgré des rumeurs en ce sens en juillet dernier. Seul un capteur de lumière ambiante étant visible dans la bordure supérieure de l'une des vidéos.



Pourtant, hier après-midi, dans sa newsletter "Power On", Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu'Apple a bien testé des iPad Pro M5 avec une seconde caméra frontale. Bien qu'Apple ait une histoire de tester des fonctionnalités avant de les retirer à un stade avancé, ce serait une omission inhabituelle de dernière minute, ajouta-t-il.



Apple devrait dévoiler les nouveaux modèles d'iPad Pro ce mois-ci, avec une annonce officielle probablement par le biais d'un communiqué de presse. Vous l'attendez cet iPad Pro M5 ? Pour nous, la plus grande nouveauté serait une baisse de prix, c'est le principal grief qu'on ait contre l'excellent iPad Pro M4.