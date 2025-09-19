Notre premier avis sur l'iPhone Air d'Apple

iPhoneSoft a déjà testé l'iPhone Air, la version la plus intriguante d'Apple depuis des années. Alors qu'en le déballant, je me suis dit "encore un énième iPhone" (vu de face), dès la prise en main, j'ai senti ce petit effet qui nous avait traversé le corps à la réception de l'iPhone X.



Si vous n'avez pas eu le courage d'aller faire la queue à l’Apple Store ce matin, celui d'Opéra était bien chargé d'après notre cher Kévin, voici nos premières impressions à propos du nouveau "Air", le dernier bijou d'Apple.

iPhone Air ou la classe incarnée

Comme expliqué plus haut, bien que sa face avant soit familière, tout change à la prise en main. Léger (moins lourd qu'un iPhone X de 5,8 pouces), il est surtout le plus fin jamais conçu, avec seulement 5,6 mm au point le plus mince.



Malgré son écran de 6,5 pouces – plus grand que les 6,1 pouces de l'iPhone 16 ou les 6,3 pouces de l’iPhone 17 –, les arêtes un poil plus arrondies que sur le reste de la gamme et le cadre en titane poli offrent une ergonomie remarquable. Même moi, qui préfère les modèles compacts comme l’iPhone 15 Pro, voire le 13 mini, je m'y suis fait en quelques minutes. À côté de tout autre iPhone récent, comme l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 16 Plus ou l'iPhone 17 standard, il affiche une élégance évidente. La classe, comme disait l'autre.



Bien sûr, les mesures officielles cachent quelques nuances : le « plateau » ajoute 3,3 mm, et l’optique 2,2 mm de plus, pour un total de 11,1 mm au plus épais, ce qui n'apparaît plus si fin. Mais l'intention d'Apple était de faciliter sa préhension, et c'est chose (remarquablement) faite.

Une fois la surprise du poids passée, on se prend à le contempler, à remarquer que ses boutons et son port USB-C affleurent le châssis et que la Dynamic Island est moins collée en haut de l'écran. Normal, Apple a encore réduit les bordures autour de l'écran. Nous sommes pratiquement à une face tout en verre, comme en rêvait Jony Ive.



De notre côté, on apprécie le dos en verre renforcé (Ceramic Shield 2) et son "plateau" sculpté pour abriter capteur photo et d'autres composants cachés. Petit problème d'ailleurs, malgré ce bandeau horizontal, l'iPhone Air ne tient pas bien à plat quand on tape un message. La coque est là pour résoudre ce souci (quoique pas totalement), mais elle vient quelque peu casser sa ligne. La plus fine, tout en restant protectrice, est celle de JeTech (transparente avec MagSafe) listée dans notre sélection.



Pour terminer avec cette partie "découverte", voici un petit déballage vidéo pour comprendre de quoi l'on parle :

Déballage du nouvel iPhone Air blanc en direct sur iPhoneSoft !

La sensation en main est assez incroyable.#iPhone17 #iPhoneAir pic.twitter.com/mb7h1wJUDp — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 19, 2025

Utilisation quotidienne

Passons maintenant aux performances au quotidien, avec une approche volontairement simplifiée pour que chacun puisse se faire une idée. Comme je l'ai mentionné en introduction, c'est un premier avis après à peine une journée de test. Du coup, je ne vais pas plonger dans les détails techniques (appareil photo, performances brutes, autonomie, etc.) – ce n'est pas l'objectif ici.



Si un aspect précis vous intrigue, jetez un œil à la revue de presse qu'on a compilée à partir des médias américains. Ils ont publié leurs premiers tests en milieu de semaine.

Après l'inspection générale, place donc à l'allumage. C'est le deuxième effet kiss-cool. L'écran de 6,5 pouces est un régal : immersif, avec un ProMotion à 120 Hz et une luminosité qui défie le soleil (qu'on peut tester aujourd'hui sans mal). Une diagonale idéale pour les vidéos, les jeux ou ceux dont la vue faiblit, sans recourir à une brique comme l’iPhone 17 Pro Max. Tout est resplendissant dessus, et mon iPhone 15 Pro semble presque d'un autre âge à côté.



La photo, avec son unique 48 MP fusion, est tout aussi surprenante. L'appareil excelle en portrait au bokeh naturel, et n'a pas à rougir sur les photos classiques. En revanche, l'absence de mode cinématique en vidéo est un petit bémol. La prise de vue est bonne, mieux que sur un iPhone 16e, mais pas au niveau des "Pro", notamment sur la stabilisation. Quand on tremble en filmant, ça se voit dans le résultat.

Autre point pratique, la caméra frontale de 18 MP avec Center Stage pivote en paysage pour des selfies saisissants. De quoi charmer les influenceurs de tout poil, avec toujours les styles personnalisés, les filtres, les retouches et l'IA pour aider à se démarquer.

Les performances de la puce A19 Pro, ici bridée d'un petit coeur GPU par rapport à celle des iPhone 17 Pro / Pro Max (5 coeurs contre 6), et des 12 Go de RAM font tourner Assassin's Creed Mirage ou GRID Legends sans broncher. Les deux titres AAA sont fluides et n'ont pas fait surchauffer mon nouveau "Air" lors de mes petites sessions. Là encore, il faudra pousser pour s'en assurer.

Le haut-parleur mono, qui se trouve en haut de l'écran, ne m’a pas dérangé, mais il faut dire que j’utilise AirPods Pro 3, au son immersif et percutant. Ceux qui jouent ou visionnent sans casque ni écouteurs seront peut-être déçus, le son est forcément moins immersif, moins percutant. Pour autant, il n'est pas mauvais.

L’autonomie est apparemment le point faible pour les "gros" utilisateurs, un élément que je n'ai pas encore pu totalement vérifier. Pour avoir chronométré deux heures d'utilisation sans quasiment aucun temps mort, je suis passé de 50 à 32 % de batterie, ce qui ne me semble pas si mauvais. Rappelons que The Verge la qualifiait de « juste correcte », tombant à 20 % avant le dîner en usage intensif.



Pour le reste, iOS 26 sied parfaitement à ce "Air", l'interface prenant naturellement toute la place disponible, c'est-à-dire quasiment jusqu'au cadre. L'expérience est premium, sans aucun ralentissement alors qu'on enchaine les applications et usages. Notre application iSoft en profite pour augmenter le confort de lecture avec plus de place, un mode Split View façon iPad en paysage, et reconnait déjà le modèle dans les commentaires.

Conclusion du test éclair

Le "Air" est un modèle unique qui nous rappelle fortement l'iPhone de 2017, vous savez celui qui avait introduit Face ID et le cadre en acier. Nous sommes désormais passés au titane, mais l'iPhone Air est, pour nous, le véritable fils spirituel de l'iPhone X. Sans révolutionner nos habitudes comme son ancêtre, la version 2025 innove, et ça fait du bien.

Où commander l'iPhone Air à 1 229 € :

À 1 229 € (avec 256 Go de stockage), cet iPhone Air séduit par son élégance et son confort, mais demande des concessions aux clients ayant un temps d'écran très élevé. Pour moi, c’est une bouffée d’air frais, à confirmer sur la durée.

PS : Hâte de savoir ce qu'Apple a prévu pour l'an prochain, la rumeur veut que l'iPhone Fold fasse son apparition. Si tel est le cas, on comprend mieux pourquoi l'iPhone Air n'a pas de numéro, un exemplaire éphémère remplacé par un pliable reprenant une base technique de pointe.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.