Apple commande 22 millions d'écrans pour l'iPhone Fold et mise sur un carton

Les rumeurs autour de l'iPhone pliant se suivent et commencent à dessiner un produit bien plus ambitieux que prévu. Un rapport de la chaîne d'approvisionnement, rapidement retiré du web, évoque cette fois non pas un prototype de niche, mais un lancement pensé pour des volumes proches du reste du marché pliant… à lui tout seul. De quoi laisser penser qu'Apple ne vise pas uniquement les fans de nouveautés, mais une vraie nouvelle famille d'iPhone, aux côtés des modèles classiques.

22 millions d'écrans Samsung pour un premier iPhone Fold

Selon un article d'ET News relayé puis détaillé par MacRumors avant sa disparition, Apple aurait commandé 22 millions de dalles OLED à Samsung Display pour son premier iPhone pliant : 11 millions d'écrans internes pliables, et 11 millions d'écrans externes. De quoi viser environ 10 millions d'iPhone Fold assemblés, une fois les pertes de rendement habituelles prises en compte.

C'est nettement plus que les prévisions initiales de l'industrie, qui tablaient plutôt sur 6 à 8 millions d'unités pour une première génération. Pour situer, le marché mondial des smartphones pliants tourne autour d'un peu plus de 20 millions d'appareils par an. Si ces chiffres se confirment, Apple pourrait donc, dès le départ, produire à elle seule l'équivalent d'une bonne moitié du segment.

Côté format, les rumeurs restent cohérentes avec ce qui circule depuis des années : un design type « livre » avec un écran externe compact d'environ 5,35 pouces, et un grand écran interne de 7,58 pouces une fois ouvert. En clair, un appareil qui reste utilisable comme un iPhone classique fermé, mais qui se rapproche d'un petit iPad mini lorsqu'il est déplié.

Charnière avancée, OLED COE et caméra sous l'écran

Pour se différencier des pliants Android, Apple miserait sur plusieurs choix techniques déjà connus dans l'industrie, mais rarement maîtrisés ensemble. On parle d'une nouvelle charnière, de matériaux spécifiques pour réduire le pli au milieu de l'écran, et surtout d'un OLED « COE » (Color Filter on Encapsulation) sans polariseur classique. La suppression de cette couche permet théoriquement de gagner en finesse et en luminosité, deux points sensibles sur les écrans pliants.

L'autre élément clé serait une caméra sous l'écran sur la dalle interne, afin d'éviter les poinçons ou encoches. Là encore, la technologie existe déjà chez certains concurrents, mais au prix d'un compromis visible sur la qualité photo ou l'uniformité de l'écran. Apple, qui prend également son temps sur Face ID ou Touch ID, pourrait attendre d'avoir un niveau de qualité cohérent avec le reste de la gamme.

Un poids financier majeur dès le lancement

Au-delà des volumes de production, les analystes d'IDC anticipent un impact commercial significatif pour ce premier iPhone Fold. Selon leurs prévisions, Apple pourrait capter plus de 22% des parts de marché en unités vendues, mais surtout 34% de la valeur totale du segment des pliants dès la première année. Cette différence s'explique par un positionnement tarifaire attendu autour de 2 400 dollars, soit environ trois fois le prix d'un smartphone classique.

Francisco Jeronimo, vice-président chez IDC, estime que l'arrivée d'Apple constituera un tournant pour dynamiser l'intérêt grand public. Même si les pliants resteront un segment de niche en volume, ils deviendraient un levier de valeur important pour les constructeurs. Le marché global des smartphones pliants devrait d'ailleurs progresser de 30% en 2026, porté en partie par l'iPhone Fold et par le Galaxy Z Trifold de Samsung attendu en janvier.

Entre prudence historique et ambitions 2026

Apple n'a évidemment rien confirmé, mais la fenêtre la plus souvent citée pointe vers 2026, avec un positionnement haut de gamme qui ferait de ce produit l'un des iPhone les plus chers jamais commercialisés. La stratégie reste fidèle à l'ADN de la marque : laisser les autres essuyer les plâtres – Samsung, Google, Huawei – puis arriver plus tard, avec une proposition censée corriger les défauts majeurs du format.

La vraie question n'est peut-être plus « Apple fera-t-il un iPhone Fold ? », mais plutôt « à quel point ce premier modèle sera-t-il un produit de niche ou le début d'une nouvelle ère pour l'iPhone ? ». Si la commande de 22 millions d'écrans se confirme, Cupertino semble en tout cas se préparer à une demande nettement plus forte qu'un simple gadget de vitrine comme a pu l'être le Vision Pro.