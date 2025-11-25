L'iPhone Fold toujours prévu pour 2026, mais encore plus cher

Le premier iPhone pliable d’Apple, avec son ouverture de type livre et apparemment baptisé « iPhone Fold », reste sur les rails pour une sortie en 2026. Le développement est désormais entré dans la phase de validation technique et les préparatifs de production de masse sont en cours, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement citées par UDN et Fubon Research.

Une confirmation de plus !

Le principal exploit concerne l’élimination du pli visible qui touche la plupart des smartphones pliables actuels. Apple aurait résolu ce problème grâce à une charnière sur mesure intégrant des composants en métal liquide, pour plus de robustesse tout en restant fine, associée à un écran interne fourni par Samsung mais dont la structure, le laminage et les matériaux ont été conçus par Apple. L’iPhone Fold pourrait ainsi devenir le premier smartphone pliable du marché totalement sans pli apparent.

Le prix reflétera toutefois cette technologie haut de gamme : l’analyste Arthur Liao de Fubon Research table sur 2 399 dollars, un chiffre cohérent avec les précédentes estimations de Ming-Chi Kuo (2 000-2 500 $) et Mark Gurman (~2 000 $). Les coûts élevés proviennent surtout de l’écran et de la charnière avancés. Malgré ce tarif exorbitant et un marché mondial du smartphone potentiellement en baisse, Fubon anticipe environ 5,4 millions d’unités vendues en 2026, les pliables étant le seul segment attendu en croissance l'an prochain. Merci Apple !



L'iPhone 18 Fold devrait embarquer un double capteur arrière (grand-angle + ultra grand-angle) et deux caméras frontales, mais pas l’objectif à ouverture variable prévu pour les iPhone 18 Pro. Il troquerait Face ID pour Touch ID et, surtout, proposerait un écran de 5,5 pouces fermé et une dalle de 7,8 pouces ouvert. Un iPhone mini et un iPad mini dans la poche.



Bien que certains bruits de couloir évoquaient un possible report au-delà de 2026, l’avancement actuel du projet rend plausible une sortie en septembre 2026, en parallèle des modèles iPhone 18 classiques.