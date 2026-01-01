Apple vante le zoom 8x de l’iPhone 17 Pro dans une nouvelle pub

Apple démarre l’année 2026 par une nouvelle publicité « Shot on iPhone » intitulée « Detectives », mettant en avant les capacités avancées de l’appareil photo de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max. Ce spot humoristique, dans un style d’enquête policière, présente une série de zooms rapides pour démontrer l’impressionnante portée des appareils, en soulignant le zoom optique de qualité 8x avec une longueur focale équivalente à 200 mm - le téléobjectif le plus long jamais intégré à un iPhone.

Une petite astuce pour le 8x

Cette capacité 8x, qualifiée d’« optique de qualité », repose sur un capteur téléphoto tetraprism de 48 MP à haute résolution. Elle offre un véritable zoom optique 4x (100 mm) en pleine résolution, tandis que le mode 8x utilise un recadrage précis au centre pour passer à 12 MP, délivrant une netteté proche de l’optique sans dégradation numérique excessive.

Avec une distance focale équivalente à 200 mm, le zoom de qualité optique 8x en fait notre plus long téléobjectif iPhone de tous les temps. Ainsi, vous pouvez vous rapprocher considérablement avec l'iPhone 17 Pro.

L’évolution du zoom téléphoto dans les iPhone reflète des progrès constants sur les modèles Pro :

Début avec l’iPhone 7 Plus (2016) à 2x,

Passage à 3x sur les iPhone 13 Pro,

Atteinte de 5x avec tetraprism sur l’iPhone 15 Pro Max et les deux iPhone 16 Pro (120 mm).

L’iPhone 17 Pro repasse à une base 4x pour un capteur plus grand, permettant une performance « optique de qualité » supérieure à 8x et des transitions plus fluides sur l’ensemble des niveaux de zoom (jusqu’à une plage totale optique de qualité de 16x, de 0,5x ultra-grand-angle). Exclusif à la gamme Pro, cette mise à niveau permet aux utilisateurs de capturer des sujets lointains avec une clarté et des détails spectaculaires. La photographie est clairement le point fort de la gamme « Pro » d’Apple, le reste étant désormais quasiment du même niveau que l’iPhone 17 standard.



Pour mémoire, la précédente pub de l’iPhone 17 Pro était concentrée sur le refroidissement par chambre à vapeur.