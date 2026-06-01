L’iPhone Ultra hériterait de la chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro

À quelques mois de sa présentation présumée, l’iPhone Ultra continue de se préciser. Selon une nouvelle fuite en provenance de Chine, le premier smartphone pliant d’Apple embarquerait une chambre à vapeur pour améliorer la dissipation thermique, comme l'iPhone 17 Pro actuellement.

iPhone Ultra : une chambre à vapeur pour refroidir le système

L’iPhone Ultra accumule les confirmations techniques à mesure que son lancement approche. Dernière révélation en date : le futur smartphone pliant d’Apple intégrerait une chambre à vapeur pour la gestion thermique, une première pour un appareil de ce format.



L’information provient du leaker chinois Fixed Focus Digital, actif sur Weibo, qui a publié ce lundi 1er juin une note décrivant des performances de refroidissement “impressionnantes” pour l’iPhone Ultra. Il s’agit de la première mention d’une chambre à vapeur sur ce modèle, un composant que la rumeur n’avait pas encore évoqué jusqu’ici.



Ce choix technique mérite attention. Apple a introduit la chambre à vapeur sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max cette année, avec des résultats notables : combinée au passage à l’aluminium, elle a permis de résoudre les problèmes de surchauffe qui affectaient les iPhone 15 Pro et 16 Pro en charge soutenue. Intégrer ce système dans le châssis ultra-fin de l’iPhone Ultra, fabriqué en titane, représente un défi d’ingénierie non négligeable. La démarche rassure néanmoins sur la capacité de l’appareil à maintenir ses performances dans la durée, même en usage intensif.

Et la date de sortie ?

Sur la question du calendrier, le leaker se veut rassurant : malgré les rumeurs persistantes de difficultés en production, l’iPhone Ultra serait toujours sur les rails pour une sortie en septembre 2026, dans le cycle habituel des nouveaux iPhone. Fixed Focus Digital a par ailleurs annoncé de nouvelles révélations pour ce mardi, toujours concernant l’appareil pliant d’Apple.



L’iPhone Ultra fait figure d’ovni dans la gamme Apple. Positionné au-dessus de la ligne Pro Max, il adopterait un format à deux écrans articulés, un pari sur un segment où Samsung (et les autres) est en difficulté depuis plusieurs années avec sa série Galaxy Z Fold.



Rendez-vous en septembre pour en avoir le coeur net.