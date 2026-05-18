iPhone Ultra : l’écran sans pli est bon, mais la charnière pose problème

Le premier iPhone pliable d’Apple se rapproche, mais un obstacle majeur empêche encore son lancement. Si l’écran sans pli visible serait enfin au point, la charnière du futur iPhone Ultra ne répondrait toujours pas aux exigences de fiabilité imposées par Apple.

Timing serré pour l'iPhone Ultra

Apple a franchi une étape décisive dans le développement de son premier iPhone pliable. Selon le leaker chinois Instant Digital, actif sur Weibo, les prototypes de l’iPhone Ultra en production d’essai affichent désormais un résultat visuellement sans pli, et ce de manière durable. C’est une victoire technique majeure pour Apple, qui en avait fait une exigence non négociable depuis le début du projet.



Mais la bonne nouvelle s’arrête là. La charnière, pièce centrale de tout appareil pliable, ne satisfait pas encore les critères de qualité d’Apple. Après de nombreuses ouvertures et fermetures répétées, le mécanisme ne tient pas la distance. Apple impose des standards de fiabilité particulièrement stricts, et en l’état, le composant n’y répond pas. Le leaker précise que ce problème entraîne un blocage indéfini de la chaîne de production.

C’est le paradoxe de l’iPhone Ultra en ce moment : la partie la plus difficile à résoudre sur le plan optique est maîtrisée, mais la partie mécanique, plus classique en apparence, ralentit tout. Pour un produit censé être plié et déplié des dizaines de fois par jour, la longévité de la charnière n’est pas un détail. Samsung et Google ont tous deux été critiqués sur ce point lors de leurs premiers pliables respectifs, et Apple n’a visiblement aucune intention de reproduire ces erreurs.



Malgré ce frein, Instant Digital réaffirme sa conviction que l’iPhone Ultra reste prévu pour septembre 2026. Si Apple trouve une solution à la charnière dans les prochaines semaines, le calendrier de mise en production de masse laisse encore une marge suffisante pour un lancement à l’automne. La fenêtre est serrée, mais pas fermée.