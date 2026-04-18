Apple doit lancer des AirPods Neo colorés à 69 €

Après le succès du MacBook Neo à 699 €, et notre proposition d'iPad Neo, Apple pourrait poursuivre sa stratégie de démocratisation avec des AirPods Neo à seulement 69 €. Ce nouveau modèle d’entrée de gamme viendrait se placer sous les AirPods 4 standards actuels (sans ANC) et proposerait une expérience Apple accessible sans sacrifier l’essentiel.

Design et couleurs

Les AirPods Neo, tels que nous les imaginons, adopteraient un design très proche des AirPods 4, avec un format intra-auriculaire léger et confortable. Ils seraient proposés dans six couleurs vives :

Bleu Lagon, Rose Bonbon, Vert Menthe, Jaune Soleil, Violet Cosmic et Blanc Éclatant. Le boîtier de charge serait également coloré, mais pas compatible avec la recharge sans fil, avec une finition douce au toucher.

Caractéristiques techniques

Voici la liste des caractéristiques réalistes des AirPods Neo :

Puce H1 (la même que sur les AirPods 2) pour une bonne qualité sonore et une connexion stable

Pas de réduction active du bruit (ANC)

Pas de mode Transparence

Pas d'Audio spatial avec suivi de la tête

Jusqu’à 4 heures d’autonomie par écouteur (20 heures avec le boîtier)

Pas de résistance à l’eau ou à la transpiration

Détection automatique des oreilles

Pas de commandes tactiles sur les tiges

Les AirPods Neo conserveraient le son signature Apple : équilibré, clair et agréable pour un usage quotidien (musique, podcasts, appels).

Un positionnement malin

À 69 €, les AirPods Neo deviendraient les écouteurs sans fil les plus abordables jamais proposés par Apple tout en restant clairement identifiables comme des « vrais » AirPods. Ils cibleraient les adolescents, les familles et tous ceux qui veulent entrer dans l’écosystème Apple sans investir 150 € ou plus.



Qu'en pensez-vous ? Une gamme "Neo" avec MacBook Neo, iPad Neo, iPhone Neo et AirPods Neo serait très attirant pour de nombreux clients !