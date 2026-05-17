AirPods Max : le designer Eugene Whang révèle que le projet a duré 5 ans

Eugene Whang, ancien designer hardware chez Apple pendant 22 ans et qui a suivi Jony Ive chez LoveFrom, s’est confié dans une interview exclusive à Highsnobiety. Il y dévoile les secrets de la conception des AirPods Max, l’un de ses derniers grands projets chez Apple. Un témoignage passionnant sur l’obsession du détail qui caractérise la marque à la pomme.

Un casque traité comme trois produits distincts

Selon Whang, l’équipe a consacré cinq années complètes au développement du casque AirPods Max. Ils l’ont approché non pas comme un seul objet, mais comme trois produits indépendants :

L’arceau (headband)

L’étui de transport

Les coussinets (cushions)

Ces derniers ont été particulièrement complexes à concevoir. Face à la grande variété de formes de têtes et d’oreilles, l’équipe a testé des centaines et des centaines de variations pour trouver le confort parfait pour le plus grand nombre.

Pas de logo Apple sur les écouteurs

Autre révélation intéressante (mais qu'on avait déjà évoquée) : Apple a volontairement décidé de ne placer aucun logo visible sur les AirPods Max. Whang explique :

Nous ne voulions pas marquer votre tête.

Un choix minimaliste qui renforce le côté premium et intemporel du casque, pourtant parfaitement reconnaissable par son design unique. Un coup de maître.

Comment Eugene Whang a intégré l’équipe d’Apple

L’histoire de son arrivée chez Apple est tout aussi passionnante. Plutôt que de contacter directement Jony Ive (qu’il imaginait trop occupé), il a cherché dans l’annuaire interne un designer qui semblait accessible et l’a appelé au standard « 1-800-Apple ». Une audace qui a lancé une carrière de plus de deux décennies !



Au cours de ses années chez Apple, Whang a également participé à la conception de l’iPod nano, de l’iPhone et des AirPods standards.

Jony Ive, le bouclier du design

Whang revient également sur le rôle clé de Jony Ive : celui-ci protégeait l’équipe design des pressions commerciales et financières de l’entreprise. « Jony a pris beaucoup de coups pour nous », confie-t-il, tout en rappelant la transformation d’Apple d’entreprise rebelle en géant économique mondial.



Eugene Whang a quitté Apple peu après le départ de Jony Ive, puis s’est éloigné de LoveFrom pour des raisons personnelles (notamment après le décès de sa mère). Il se consacre aujourd’hui à des projets plus personnels, dont des collaborations créatives (comme avec la marque Humanrace de Pharrell Williams).



L’interview de Highsnobiety contient également des photos d’autres produits Apple qu’il a dessinés ainsi que des esquisses d’un mystérieux objet encore non révélé.



Vous possédez un AirPods Max ? Le confort et le design minimaliste vous ont-ils convaincu ?