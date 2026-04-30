Apple préparerait aussi des AirPods Ultra encore plus chers

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et bientôt AirPods Ultra ? Apple préparerait un tout nouveau modèle d’AirPods positionné au-dessus des AirPods Pro. Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), ces écouteurs premium pourraient s’appeler AirPods Ultra et embarqueraient des caméras infrarouges révolutionnaires.

Des caméras au service de Siri et de l’IA

Contrairement à des caméras classiques pour filmer ou photographier, il s’agirait de caméras infrarouges similaires à celles utilisées par Face ID. Leur rôle : analyser l’environnement autour de l’utilisateur en temps réel pour enrichir les capacités de Siri et de la fonctionnalité Visual Intelligence (disponible sur iPhone 15 Pro et ultérieurs).



Ces AirPods Ultra permettraient à Siri de mieux comprendre le contexte visuel : identifier des objets, aider à la navigation, ou proposer des actions intelligentes basées sur ce que vous regardez.



Mark Gurman précise cependant sur X qu’il ne s’attend pas à un contrôle par gestes des mains, contrairement à une rumeur précédente de Ming-Chi Kuo.

Un positionnement premium

Ces nouveaux AirPods seraient vendus plus cher que les AirPods Pro 3 actuels (249 €). Ils viendraient compléter une future gamme « Ultra » chez Apple, aux côtés de :

l’iPhone Ultra (probablement le modèle pliable)

le MacBook Ultra

Apple utilise déjà le suffixe « Ultra » pour l’Apple Watch Ultra et les puces M Ultra, ce qui renforce la cohérence de cette stratégie haut de gamme.

Une sortie possible dès septembre 2026 ?

Bien que rien ne soit confirmé, une annonce pourrait intervenir en même temps que l’iPhone Ultra, potentiellement lors de l’événement de septembre 2026. Cela ferait des AirPods Ultra le nouveau flagship audio d’Apple. Ces écouteurs viendraient renforcer l’écosystème IA d’Apple en rendant Siri encore plus contextuel et utile au quotidien, surtout en mobilité.



On avait eu vent de nouveaux AirPods Pro avec caméra, mais Apple a apparemment décidé de les renommer pour mieux les distinguer. Pas bête. À voir si l'usage prend auprès du public, alors que le Vision Pro semble abandonner.