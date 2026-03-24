Apple met à jour ses AirPods Pro 3, Pro 2 et 4 avec le firmware 8B39

Apple a profité de la journée du 24 mars 2026 pour déployer simultanément iOS 26.4, macOS 26.4 et un nouveau firmware pour plusieurs modèles d'AirPods. Une cadence bien rodée qui montre que la marque synchronise de plus en plus ses mises à jour matérielles et logicielles.

AirPods Pro 3, Pro 2 et AirPods 4 concernés

La version 8B39 remplace des builds différentes selon les modèles : 8B34 pour les AirPods Pro 3, 8B28 pour les AirPods Pro 2, et 8B21 pour les AirPods 4. Apple n'a pas encore publié de notes de version officielles, mais comme souvent, on s'attend à des corrections de bugs et des améliorations de performances. Rien de spectaculaire en apparence, mais ces mises à jour silencieuses jouent un rôle important dans la stabilité quotidienne des écouteurs.

Et les AirPods Max 2 ?

Ce firmware arrive quelques jours seulement après la présentation des AirPods Max 2, annoncés le 16 mars avec la puce H2 et la traduction en direct. Apple avait alors précisé que certaines fonctionnalités nécessiteraient iOS 26.4 accompagné du dernier firmware disponible. La version 8B39 pourrait donc être exactement celle évoquée, même si son support pour les AirPods Max 2 reste à confirmer officiellement.

Pour déclencher la mise à jour, il suffit de placer les AirPods dans leur boîtier de charge connecté à l'alimentation, à proximité d'un iPhone ou iPad connecté au Wi-Fi. L'installation se fait ensuite automatiquement en arrière-plan, sans intervention manuelle possible. Pour tout savoir sur la mise à jour des AirPods, n'hésitez pas à consulter notre article dédié :