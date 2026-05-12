Aide auditive et alertes d’hypertension étendues à l'Italie, Roumanie, Tchéquie et Israël

Apple continue de déployer ses fonctionnalités de santé sur ses appareils. Aujourd’hui, la marque annonce deux expansions importantes : les fonctionnalités aide auditive sur les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 arrivent en Italie, Roumanie et Tchéquie, tandis que les alertes d’hypertension sur Apple Watch sont désormais disponibles en Israël.

AirPods Pro : une aide auditive désormais dans 3 nouveaux pays européens

Les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 peuvent désormais être utilisés comme appareils auditifs en vente libre (OTC) dans ces trois pays. Cette fonctionnalité permet d’améliorer le son pour compenser une perte auditive légère à modérée.



Ce que propose la fonctionnalité Aide Auditive :

Test auditif personnalisé intégré dans l’app Santé

Profil auditif sur mesure qui ajuste automatiquement voix, sons ambiants, musique, vidéos et appels

Réduction des sons forts (Loud Sound Reduction) pour protéger l’audition dans les environnements bruyants via les modes Transparence et Adaptatif

Ajustements en temps réel tout au long de la journée

Il suffit de porter les AirPods Pro, de réaliser le test auditif une fois, et l’appareil s’adapte automatiquement. Compatible avec iOS 26 / iPadOS 26 (ou version ultérieure) et macOS Sequoia ou plus récent.



Ces fonctionnalités étaient déjà disponibles aux États-Unis et dans de nombreux pays européens dont la France ; cette nouvelle vague renforce encore l’accessibilité en Europe.

Apple Watch : alertes d’hypertension désormais en Israël

En Israël, les utilisateurs d’Apple Watch peuvent désormais recevoir des alertes d’hypertension artérielle chronique. La montre analyse les données du capteur de fréquence cardiaque sur une période de 30 jours et envoie une notification si des signes d’hypertension sont détectés, avec une suggestion de consulter un médecin et d’activer un suivi plus fréquent.

Compatibilité :

Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs

Apple Watch Ultra 2 et modèles ultérieurs

Cette fonctionnalité s’ajoute aux nombreux outils santé déjà présents (ECG, notification de rythme irrégulier, etc.).

Pourquoi ces déploiements comptent ?

Apple renforce sa position dans le domaine de la santé préventive et accessible. Les AirPods deviennent un véritable outil médical discret, tandis que l’Apple Watch aide à détecter précocement des problèmes cardiovasculaires courants.



Vous êtes en Italie, en Roumanie, en Tchéquie ou en Israël ? Mettez à jour vos appareils et vérifiez dans l’app Santé si les nouvelles fonctionnalités sont activées.



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