Le nouveau cadran Pride Luminance arrive avec watchOS 26.5

Comme chaque année désormais, Apple prépare son traditionnel cadran Pride Luminance pour célébrer le mois des Fiertés. Ce design exclusif sera intégré à la mise à jour watchOS 26.5, attendue dans les prochaines semaines. Un hommage vibrant à la communauté LGBTQ+ qui s’inscrit dans la lignée des collections annuelles les plus appréciées des utilisateurs Apple.

Un cadran lumineux et personnalisable

Le nom Pride Luminance évoque la luminosité et l’éclat. Selon Mark Gurman (Bloomberg), ce cadran permettra de célébrer la vitalité et l’individualité de la communauté LGBTQ+ en intégrant des couleurs inspirées des différents drapeaux des Fiertés. Il rejoint la famille déjà riche des cadrans Pride : Digital, Analog, Woven, Threads, Celebration, Radiance et Harmony (le dernier en date pour 2025). Comme ses prédécesseurs, il devrait offrir des animations dynamiques qui réagissent au mouvement du poignet, pour un effet visuel immersif et joyeux au quotidien.

Le cadran sera accompagné de :

Un fond d’écran coordonné pour iPhone et iPad

Une nouvelle Apple Watch band Pride Edition (Sport Band ou modèle tissé selon la tradition)

Apple dévoilera officiellement l’ensemble en mai 2026, juste avant le mois Pride de juin. C’est l’occasion parfaite pour personnaliser votre Apple Watch avec un accessoire qui allie style, confort et message d’inclusion.

Collection Pride : une tradition forte chez Apple

Chaque année, Apple crée une collection complète qui célèbre la force, la beauté et la diversité. L’an dernier, le cadran Pride Harmony proposait des bandes arc-en-ciel qui se déplaçaient pour former les chiffres des heures, avec un bracelet Sport aux rayures uniques assemblées à la main (variations subtiles pour souligner l’individualité).

Le cadran devrait suivre cette philosophie : un design lumineux, moderne et hautement personnalisable qui s’adapte à tous les modèles d’Apple Watch (Series, Ultra, SE).

Le bracelet Pride Edition

Les bracelets Pride Edition sont habituellement proposés au prix de 49 € sur l’Apple Store France (tarif identique aux années précédentes pour le modèle Sport Band). Disponible en tailles S/M et M/L, et compatible avec les différents boîtiers (40 mm, 42 mm, 46 mm selon les générations). Le cadran et les fonds d’écran sont gratuits dès la mise à jour watchOS 26.5.

Si vous êtes intéressés, il ne reste plus qu'à attendre la sortie de watchOS 26.5 actuellement en bêta.