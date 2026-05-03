watchOS 27 : Apple va simplifier le cadran Modulaire Ultra pour toutes les Apple Watch

À l’approche de la WWDC, les premières rumeurs autour de watchOS 27 émergent, évoquant de nouveaux cadrans et une adaptation du célèbre Modulaire Ultra pour les modèles d’Apple Watch plus compacts.

Apple devrait adapter le cadran Modulaire Ultra aux Apple Watch classiques sur watchOS 27

Avec la WWDC qui approche, les premières informations sur watchOS 27 commencent à filtrer. Selon Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire “Power On” pour Bloomberg, Apple travaille actuellement sur plusieurs nouveaux cadrans pour sa prochaine mise à jour logicielle de l’Apple Watch. L’un d’eux retient particulièrement l’attention avec une version remaniée du cadran Modulaire Ultra, jusqu’ici réservé à l’Apple Watch Ultra.



Le cadran Modulaire Ultra est connu pour sa densité d’informations exceptionnelle. Il intègre une grande horloge, une complication centrale de grande taille, une rangée de trois petites complications au-dessus de l’heure, et des données supplémentaires disposées autour du cadre. Une interface pensée pour le vaste écran titanium de l’Ultra, mais difficilement transposable sur les boîtiers plus compacts des modèles Series ou SE.

C’est précisément ce problème qu’Apple chercherait à résoudre. La version en cours de test serait allégée : la grande complication centrale disparaît, la rangée de complications supérieure également, tout comme les informations périphériques en bordure d’écran. Ce qui resterait ? Une horloge de grande taille occupant les deux tiers supérieurs de l’affichage, accompagnée d’une rangée de trois petites complications dans le tiers inférieur.



Le résultat est un cadran moins chargé, mais potentiellement plus lisible au quotidien pour les utilisateurs des Apple Watch classiques. Apple ne chercherait pas à reproduire le Modulaire Ultra à l’identique sur des écrans plus petits, mais plutôt à en capturer l’esprit visuel tout en l’adaptant aux contraintes matérielles.



Cette évolution s’inscrit dans la tendance générale d’Apple à enrichir les options de personnalisation de l’Apple Watch à chaque cycle logiciel. Apple se doit de proposer davantage d’innovations logicielles, à défaut d’en offrir sur le plan matériel. Les détails complets de watchOS 27 seront officiellement dévoilés lors du WWDC, attendu en juin prochain.