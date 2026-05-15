Before You : 4 apps françaises pour une vraie déconnexion numérique (+ concours)

Florian Schimanke, un fidèle lecteur d’iPhoneSoft, développeur indépendant, nous a contacté pour nous présenter sa famille d’applications Before You. Ces quatre apps, entièrement localisées en français, proposent une approche originale et particulièrement efficace de la digital detox. Une attitude dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises depuis notre premier article sur la digital detox en 2015.



Et pour ne rien gâcher, nous vous proposons de gagner 5 codes promos pour chaque app en commentant cet article, cf plus bas.

C'est quoi le principe d'une déconnexion numérique?

Votre téléphone est le principal obstacle entre vous et une journée productive. Cette app renverse la tendance.

Au lieu de compter sur la simple volonté (qui flanche souvent au pire moment), chacune d’elles vous oblige à accomplir une action concrète et physique avant de pouvoir accéder aux applications qui vous distraient le plus. Une philosophie résumée par le développeur lui-même :

La volonté est surestimée. Les obstacles fonctionnent.

Toutes les apps utilisent le framework officiel Screen Time d’Apple (utilisé par Temps d'écran, notamment utile pour le contrôle parental sur iPhone), sont sans abonnement, sans pub, sans tracking et sans compte. Elles sont disponibles à l’achat unique ou en lot très avantageux.

1. Stroll Before You Scroll

Cette première application verrouille vos réseaux sociaux, jeux, actualités ou tout autre app distractrice jusqu’à ce que vous ayez atteint votre objectif quotidien de pas (la marche).

Les pas sont comptés via l’application Santé (iPhone, Apple Watch, Garmin, Fitbit, Oura…). Une fois l’objectif atteint, les apps se déverrouillent automatiquement ; à minuit, elles se reverrouillent pour le lendemain.



Points forts de Stroll Before You Scroll :

Objectifs personnalisables par jour de la semaine

Strict Mode (impossible de baisser l’objectif ou de retirer des apps en cours de journée)

Widgets, Live Activity et Dynamic Island

Application native Apple Watch (c'est rare de nos jours !)

Quatre thèmes visuels magnifiques (prairie, plage, forêt, montagne)

Idéal pour : ceux qui veulent bouger avant de scroller. Oui, un vrai plus pour faire un peu d'activité physique, c'est clairement ma préférée du lot !

Télécharger Stroll before you Scroll à 2,99 €

2. Zone Before You Phone

La seconde se concentre sur le géofencing intelligent. Vous définissez des zones sur la carte (bureau, domicile, salle de sport, bibliothèque…) et choisissez quelles applications seront bloquées à l’arrivée ou au départ de ces zones.



Points forts de Zone Before You Phone :

Jusqu’à 20 zones actives simultanément

Rayon réglable de 50 m à 1,5 km

Strict Mode (impossible de modifier une zone active)

Intégration Siri et Raccourcis

Données de localisation 100 % locales (jamais envoyées)

Idéal pour : séparer naturellement vie pro / perso / sport / repos.

Télécharger Zone before you Phone à 2,99 €

3. Scan Before You Can

La troisième adopte une approche idéale pour les gros procrastinateurs.

Vous générez un QR code unique, vous l’imprimez et vous le placez loin de votre téléphone (cuisine, couloir, bureau…).

Pour déverrouiller vos applications, vous devez physiquement vous lever et scanner le QR code. Pas bête !



Points forts de Scan Before You Can :

Verrouillage automatique quotidien avec rappel 15 minutes avant

Aucun moyen de contourner (pas de porte dérobée)

Tout se passe localement sur l’appareil

Universal iPhone + iPad

Idéal pour : ceux qui ont besoin d’un vrai obstacle physique.

Télécharger Scan before you Can à 2,99 €

4. Your Day Before You Play

Enfin, la dernière transforme l’application Rappels native d’Apple en véritable barrière anti-distraction.

Vous choisissez une liste de tâches (existante ou nouvelle) et les applications à bloquer. Tant que toutes les tâches ne sont pas cochées, les apps restent verrouillées.



Points forts de Your Day Before You Play :

Synchronisation iCloud complète (tâches ajoutées via Siri ou l’app Rappels comptent)

Tâches récurrentes (quotidiennes, hebdomadaires…)

Widgets interactifs (écran d’accueil et écran verrouillé)

Strict Mode pour verrouiller aussi les réglages de l’application

Idéal pour : transformer ses bonnes résolutions en habitudes concrètes. La procrastination n'est pas votre amie.

Télécharger Your Day before you Play à 2,99 €

Un bundle très avantageux

Comme expliqué ci-dessus, chaque application est disponible à 2,99 € (achat unique). Le Before You… Bundle regroupe les quatre pour 9,99 € seulement (au lieu de 11,96 €).



Toutes les apps sont :

Sans abonnement

Sans publicité

Sans tracking

Sans compte obligatoire

Localisées en français (et 9 autres langues)

Un petit cadeau de la part du développeur

Comme souvent, lire iPhoneSoft permet de découvrir de superbes applications, mais aussi de faire des économies. Si vous voulez gagner un code promo pour installer gratuitement l'une des applications de Florian, alors commentez cet article en expliquant pourquoi vous avez besoin de l'application en question. Précisez-donc celle que vous voulez et pourquoi. 20 personnes seront tirées au sort après la clôture, dimanche à 20h.