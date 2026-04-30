Gemini peut créer des fichiers PDF, Word, Excel, CSV et autres !

Google vient de rendre son assistant Gemini beaucoup plus puissant et pratique. Fini le copier-coller laborieux dans Word, Pages ou Google Docs : l’IA peut désormais générer et télécharger directement de vrais fichiers depuis la conversation. On parle aussi de PDF et d'autres extensions bien connues.

Quels formats sont supportés par Gemini ?

Gemini est capable de créer nativement :

PDF

Documents Word

Tableurs Excel

Fichiers CSV

Fichiers LaTeX

Markdown

Et surtout : si vous êtes dans l’écosystème Google, vous pouvez envoyer le contenu directement vers Google Docs, Sheets ou Slides en un clic, sans aucune manipulation.

Un gain de productivité énorme

Voici des exemples concrets au quotidien fournis par le blog Google :

Demandez un guide d’étude → Gemini vous sort un PDF propre et bien structuré

Besoin d’un budget → il génère un vrai fichier Excel

Résumé de données → export CSV instantané

Article ou rapport → document Word prêt à l’emploi

Cette fonctionnalité transforme Gemini d’un simple générateur de texte en un véritable outil de productivité, rattrapant ainsi ChatGPT et Claude. C’est particulièrement intéressant pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui ont régulièrement besoin de structurer du contenu.

Disponible dès maintenant

Le déploiement est en cours pour tous les utilisateurs Gemini (y compris la version gratuite) sur desktop et mobile (application Gemini iOS et Android). On passe ainsi d’un chatbot qui parle à un assistant capable de vous livrer du travail fini.

Télécharger l'app gratuite Google Gemini