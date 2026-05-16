Uber Boat arrive en France pour louer un bateau facilement

Après les VTC et la livraison, Uber veut désormais conquérir la mer. Dès l’été 2026, l’application permettra de réserver des bateaux en France directement depuis son interface grâce à un partenariat avec Click&Boat.

Uber se lance dans la location de bateaux en France

Réserver un bateau comme on réserve un VTC. C’est la promesse qu’Uber s’apprête à concrétiser en France à partir de juin 2026, en intégrant directement la location nautique dans son application. Une annonce faite fin avril lors du GO-GET 2026, l’événement annuel de la compagnie à New York, qui confirme l’ambition d’Uber de devenir bien plus qu’un service de transport.



Le service, baptisé Uber Boat, repose sur un partenariat avec Click&Boat, leader européen de la location de bateaux entre particuliers, racheté par le groupe Bénéteau en 2023. L’accès à une flotte d’environ 50 000 embarcations réparties en Europe est ainsi offert sans qu’Uber n’ait à posséder un seul navire. Sept villes françaises sont concernées au lancement : Nice, Cannes, Saint-Tropez, Marseille, Toulon, Paris et Annecy.

Le lancement est prévu pour le 26 juin, soit en plein coeur de la haute saison estivale. Le timing n’est pas anodin : Uber cible clairement les touristes internationaux, déjà équipés de l’application, qui souhaitent accéder à la mer sans passer par des plateformes locales méconnues. Sur la Côte d’Azur, l’enjeu est particulièrement fort. Entre Nice et Cannes, les trajets en voiture peuvent se transformer en cauchemar l’été, avec des bouchons sur la corniche et des durées qui doublent ou triplent. La voie maritime redevient alors la plus rapide.



Uber Boat ne fonctionne pas comme un service de transport point à point. Il s’agit de louer un bateau à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans skipper, pour une sortie privée, une excursion vers une calanque ou une balade entre ports. Les prix varient en fonction du type d’embarcation, de la durée et de la saison, mais devraient rester alignés sur ceux pratiqués actuellement sur Click&Boat, soit à partir d’environ 250 euros par jour à Nice. Les membres Uber One bénéficieront en prime de 10 % de crédits sur leurs réservations.



Le déploiement ne se limite pas à la France. Uber Boat sera également disponible en Croatie, en Espagne, en Italie et au Portugal, couvrant une vingtaine de villes côtières européennes. La stratégie est claire : après les VTC, la livraison et bientôt les hôtels via Expedia, Uber veut capter l’ensemble du voyage depuis une seule interface.