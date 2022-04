L'application Carlili est disponible pour louer une voiture en bas de chez soi

Si vous habitez dans une grande ville comme Paris ou Lyon (ou à proximité), vous savez certainement que l'avenir de la voiture se trouve du côté de la location. Alors que les services se multiplient avec des offres diverses et variées, Carlili a fait le choix de la simplicité d'utilisation. Plutôt que de proposer des bornes ou des parkings dédiés où aller récupérer sa voiture, le service made in France vous livre le véhicule en bas de chez vous à la date que vous voulez, et viendra le récupérer le moment voulu. Que ce soit pour partir en week-end, déménager ou autre, Carlili veut vous faciliter la vie. Mieux, la startup lancée en 2015 et qui vient de lever 24 millions d'euros pour s'étendre sur les grandes villes françaises est désormais dotée d'une application iPhone.

Comment ça marche Carlili ?

Concurrent de Virtuo, Ubeeqo, Getaround (qui a racheté Drivy), Toosla et autre, Carlili fait donc le pari de la simplicité pour ses clients. On commence ainsi par choisir l'adresse de livraison (et de retour si elle est différente), avant de sélectionner un véhicule allant de la citadine au monospace en passant par la voiture électrique (Tesla). Ensuite, on ajuste au besoin les options comme le forfait kilométrique, la remise à niveau du carburant, les sièges enfants ou bien l'assurance, avant de procéder au paiement.



Votre réservation est alors faite, il ne vous reste plus qu'à envoyer une pièce d'identité et votre permis de conduire en les prenant en photo pour finaliser votre compte. C'est simple et efficace, et très flexible puisque vous pouvez choisir de vous faire livrer la voiture n'importe quel jour de l'année, de 8h30 à 23h00 et même d'ajuster vos options pendant la durée de la location. À noter qu'à la livraison, comme au retour de la voiture, il y a bien évidemment un état des lieux qui est fait avec le Carsitter, une personne de Carlili qui s'occupe de toute la logistique. Vous n'avez qu'à profiter, et c'est ce point qui fait la différence. Alexandre à la rédaction qui utilise le service depuis un moment a d'ailleurs immédiatement téléchargé l'application. Les prix démarrent à 35€ la journée environ pour une Fiat 500 (tarif dégressif si vous réservez plusieurs jours de suite), et reste raisonnable si vous voulez quelque chose de plus volumineux.

Pour ne rien gâcher, outre la location simplifiée au maximum, louer avec Carlili c'est faire un geste pour l'environnement.

La nouvelle identité de Carlili

L'application Carlili en détails

Alors que la plateforme existe depuis 2015, elle aura mis du temps avant d'arriver sur l'App Store. Depuis quelques jours, l'application iOS permet d'aller encore plus loin dans l'expérience grâce à une interface optimisée qui a d'ailleurs inaugurée une nouvelle identité graphique plus colorée. On apprécie les petites animations discrètes et la présence des sortes de stickers qui ponctuent le parcours.



En moins d'une minute, vous pouvez réserver un véhicule sur l'app Carlili. C'est encore plus rapide que sur le site, notamment grâce à Face ID (ou Touch ID) pour se connecter. Une fois votre choix arrêté sur un modèle et les conditions de location, l'app permet de gérer et modifier ses réservations, ajouter une pièce d'identité, ajouter un co-pilote, voir la facture ou encore obtenir de l'aide.

À l'occasion du lancement et avant que tous nos confrères s'emparent du sujet, nous échangé avec la directrice des opérations de Carlili, Telma Valadao, qui nous a parlé de l'offre et de l'avenir du service :

Chez Carlili, nous voulons qu’il soit plus facile de ne pas posséder de voiture, que d’en posséder une. Nous pensons que la seule façon d’y parvenir est de construire une expérience de location incomparable par sa simplicité, grâce à notre technologie et une expérience utilisateur zéro friction.



Nous explorons chaque jour des nouvelles solutions afin d’aider nos utilisateurs à choisir le véhicule idéal, adapter chaque détail de leur réservation pour une expérience sur-mesure, dont ils peuvent ensuite profiter sans la moindre prise de tête ! Et maintenant avec notre offre Tesla, nos utilisateurs peuvent adopter la location 100% électrique l’esprit léger.

D'après Telma, le lancement de l'app iPhone est un véritable succès, une demande de longue date des utilisateurs. Et pour ne pas faire de jaloux, la version Android est dores et déjà dans les tuyaux.



Après une toute première version enfin disponible, sachez que Carlili prévoit déjà un tas d'évolutions à court terme sur l'application avec des fonctionnalités toujours conçues pour et autour du client :

Personnalisation de sa réservation (ajuster le nombre de kilomètre, changer d’assurance, ajouter/modifier ses options),

Aide à la prise en main du véhicule

État des lieux du véhicule réalisée par les clients en toute autonomie

Didacticiels et vidéos explicatives d’aide à la prise en main du véhicule

Ouverture et fermeture du véhicule grâce à une clé digitale

Partage des clés virtuelles avec l’ensemble des conducteurs additionnels

Réservation en un clic basée sur les préférences de locations

Suivi du Carsitter en temps réel

Enfin, voici une (ancienne) vidéo qui illustre bien le service :

Comme souvent, nous vous faisons découvrir une nouvelle application avant tout le monde. Pour télécharger Carlili, c'est gratuit et c'est par ici :

