noAI.DuckDuckGo.com : le canard a compris que la majorité ne veut pas d'IA pour la recherche

Google a lourdement misé sur l’intelligence artificielle lors de sa conférence Google I/O la semaine dernière. Alors qu'on pensait qu'il s'agissait du clou décisif sur les vieux moteurs de recherche, ses concurrents en profitent largement. DuckDuckGo a observé une hausse significative du nombre d’installations de son application aux États-Unis, particulièrement sur iPhone.

Un bond de +33 % sur iOS aux US

Selon DuckDuckGo, les installations de son application iOS aux États-Unis ont augmenté de 33 % en moyenne sur une semaine, contre 18,1 % toutes plateformes confondues. La croissance s’est même accélérée pendant le week-end du Memorial Day, une période où l’activité ralentit habituellement.



Les visites sur noai.duckduckgo.com (la version sans IA de son moteur de recherche) ont également bondi de 22,7 % en une semaine.

Une réaction à la stratégie « tout IA » de Google

DuckDuckGo estime que cette hausse est directement liée aux annonces de Google, qui a profondément intégré l’IA dans son moteur de recherche (nouveau design de la barre de recherche, réponses génératives, etc.). Beaucoup d’utilisateurs américains semblent rechercher une alternative plus traditionnelle et respectueuse de la vie privée.



La société précise que la croissance aux États-Unis est « plusieurs fois supérieure » à celle observée à l’international, ce qui renforce l’idée d’une réaction spécifique aux annonces de Google pour le moment réservée au pays de l'Oncle Sam.

DuckDuckGo : une approche nuancée sur l’IA

Contrairement à une opposition totale, DuckDuckGo propose des fonctionnalités IA, mais les rend facultatives. Les utilisateurs peuvent les désactiver complètement via la version « No AI », ce qui semble plaire à une partie du public inquiet de l’intrusion croissante de l’intelligence artificielle dans les résultats de recherche.

Notre avis

Ce pic d’installations montre que de nombreux utilisateurs ne sont pas encore prêts à embrasser pleinement l’IA dans leur moteur de recherche quotidien. DuckDuckGo tire habilement profit de cette réticence tout en restant crédible grâce à son positionnement historique sur la confidentialité, une bonne nouvelle pour les sites d'information comme le nôtre qui sont confrontés à une grave crise financière depuis l'avènement de ChatGPT et consorts, qui pillent littéralement nos contenus.



En tout cas, cela confirme aussi que l’iPhone reste un terrain de bataille important pour les applications de productivité et de recherche. Apple pourrait d’ailleurs s’en inspirer pour renforcer les fonctionnalités de recherche privée dans iOS 27.



Et vous, avez-vous augmenté votre usage de DuckDuckGo ces derniers jours ?

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