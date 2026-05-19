Apple Sports s'ouvre à la Coupe du Monde 2026 et à plus de 170 pays ! 

Apple vient de publier la version 4.0 de son application Apple Sports, gratuite sur l’App Store. Cette mise à jour majeure apporte un support complet de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et rend surtout l’application disponible dans plus de 170 pays et régions, dont plus de 90 nouveaux marchés. La France y avait droit depuis peu.

Tout pour suivre la Coupe du Monde 2026

Dès le lancement du tournoi le 11 juin prochain aux États-Unis et au Mexique, juste après la WWDC26, Apple Sports devient l’application idéale pour ne rien manquer :

Suivi des compositions d’équipes et formations

Vue complète du tableau des matchs avec résultats en direct

Scores et statistiques en temps réel

Possibilité de suivre tout le tournoi ou seulement vos équipes favorites

En suivant une équipe ou le tournoi, vous recevrez des Live Activities sur l’écran verrouillé de votre iPhone et sur Apple Watch pour suivre chaque match d’un simple coup d’œil.



Vous pouvez également ajouter des widgets sur l’écran d’accueil de votre iPhone, iPad ou MacBook pour suivre l’évolution du tournoi en un instant. Un simple tap permet de basculer vers l’app Apple TV pour regarder les matchs diffusés sur les services de streaming.



De quoi regarder votre équipe nationale tenter de remporter la coupe. La France fait d'ailleurs figure de favorite avec son effectif pléthorique.

Une application enfin disponible partout dans le monde

Jusqu’à présent limitée à certains pays, Apple Sports est désormais accessible dans plus de 170 pays. Cette expansion arrive au moment parfait, juste avant le plus grand événement sportif de la planète.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple en charge de la Musique, des Sports, d’Apple TV et de Beats, a déclaré :

La Coupe du Monde réunit les fans du monde entier, c’est le moment idéal pour rendre Apple Sports accessible à encore plus d’utilisateurs. L’application a été conçue pour être rapide et simple, afin que les fans puissent suivre les scores, les stats et l’action qui comptent vraiment, en temps réel.

Comment en profiter sur iPhone ?

Téléchargez ou mettez à jour Apple Sports gratuitement sur l’App Store. Lancez l’application : un bandeau vous proposera de suivre la Coupe du Monde 2026. Sélectionnez vos équipes favorites ou tout le tournoi.

L’application reste fidèle à la philosophie d’Apple : interface épurée, rapidité et personnalisation. Vous utilisez déjà Apple Sports ? Une app pratique, sans fioritures.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports