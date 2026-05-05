ChatGPT for Intune : OpenAI lance une version dédiée aux entreprises sur iOS

OpenAI vient de publier une nouvelle application sur l’App Store : ChatGPT for Intune. Il s’agit d’une version spécifique de ChatGPT conçue pour les utilisateurs professionnels et scolaires dont l’organisation utilise Microsoft Intune pour gérer les appareils.

Une application pensée pour le monde de l’entreprise

L'application officielle est gratuite, avec une synchronisation de votre historique sur tous vos appareils, et vous propose les toutes dernières nouveautés d'OpenAI, y compris le nouveau générateur d'images.

Cette version distincte de l’application ChatGPT classique permet aux entreprises de déployer ChatGPT de manière sécurisée et conforme à leurs politiques internes. Elle offre exactement les mêmes fonctionnalités que l’application grand public, tout en étant optimisée pour les environnements managés par Intune.



Voici les fonctionnalités principales :

Génération et transformation d’images à partir de descriptions

Mode Voix Avancé (Advanced Voice Mode) pour des conversations en temps réel

Upload de photos et fichiers pour analyse, résumé ou extraction d’informations

Rédaction, révision et amélioration d’emails, rapports et contenus écrits

Résumé rapide de notes, documents et recherches

Brainstorming, planification de projets et organisation d’idées

Réponses rapides pour les tâches quotidiennes

L’application est gratuite, synchronise l’historique entre tous vos appareils et bénéficie des dernières avancées d’OpenAI.

Pourquoi cette version dédiée ?

De nombreuses écoles et entreprises obligent l’utilisation d’applications compatibles Intune pour des raisons de sécurité et de conformité. Avec ChatGPT for Intune, OpenAI répond directement à cette demande et facilite l’adoption de son IA dans un cadre professionnel. L’application est disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Télécharger l'app gratuite ChatGPT pour Intune