OpenAI baisse le prix de ChatGPT Pro à 103 € par mois

OpenAI vient de combler un manque important dans sa grille tarifaire française en introduisant un nouvel abonnement intermédiaire : le ChatGPT Pro à 103 € par mois. Ce nouveau plan se positionne entre le forfait Plus à 23 €/mois et l’ancien forfait Pro à plus de 200 € par mois. Il est spécialement conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d’un usage intensif de Codex, l’agent de codage IA intégré à ChatGPT.

ChatGPT vise les développeurs

Ce que propose le nouveau ChatGPT Pro à 103 €/mois :

5 fois plus d’utilisation de Codex que le plan Plus (23 €)

Accès complet aux modèles Pro, Instant et Thinking

Les mêmes fonctionnalités avancées que l’ancien plan haut de gamme, mais avec des limites d’usage inférieures

Pour encourager les abonnements, OpenAI offre temporairement jusqu’à 10 fois plus d’utilisation de Codex que le plan Plus pour tous ceux qui souscrivent au nouveau forfait Pro avant le 31 mai 2026.

Un repositionnement face à Anthropic

Avec ce nouveau palier à 103 €, OpenAI aligne mieux sa tarification sur celle de Claude d'Anthropic. Le plan Plus à 23 € reste destiné à un usage quotidien modéré, tandis que le nouveau Pro à 103 € constitue une étape intermédiaire plus accessible pour les utilisateurs intensifs et les développeurs qui utilisent beaucoup Codex.



OpenAI affirme que Codex reste plus avantageux en termes de capacité de codage par euro dépensé par rapport à Claude Code.



We’re updating our ChatGPT Pro and Plus subscriptions to better support the growing use of Codex.



We’re introducing a new $100/month Pro tier. This new tier offers 5x more Codex usage than Plus and is best for longer, high-effort Codex sessions.



In ChatGPT, this new Pro tier… — OpenAI (@OpenAI) April 9, 2026

Rééquilibrage du plan Plus

Parallèlement, OpenAI a réajusté les quotas du plan ChatGPT Plus pour favoriser un usage plus régulier tout au long de la semaine plutôt que des sessions très longues en une seule journée.Grille tarifaire actuelle en France (avril 2026)

Plan Prix mensuel Usage Codex Usage cible GO 8 € Limité Usage occasionnel Plus 23 € Usage standard Usage quotidien modéré Pro (nouveau) 103 € 5x Plus Usage intensif / quotidien lourd Pro (ancien) 184 € 20x Plus Usage très lourd / professionnel



Le nouveau plan Pro à 103 € est déjà disponible à la souscription sur chatgpt.com.

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