OpenAI dévoile ChatGPT Images 2, une nouvelle ère pour la génération d’images par IA

OpenAI franchit un cap avec ChatGPT Images 2, une nouvelle génération de son moteur de création visuelle capable d’aller bien au-delà de simples images. Entre meilleure gestion du texte, accès à des données en temps réel et rendu plus élaboré, cette évolution marque une avancée vers des visuels générés par IA réellement exploitables dans des contextes professionnels.

OpenAI lance ChatGPT Images 2 et passe la vitesse supérieure

OpenAI vient d’annoncer ChatGPT Images 2, une refonte en profondeur de son moteur de génération d’images. La démonstration est frappante : là où la première version peinait avec le texte et la mise en page, le nouveau modèle prétend pouvoir concevoir des maquettes de magazines complets, du titre aux colonnes de texte, en passant par la composition visuelle.



Techniquement, ChatGPT Images 2 monte en résolution avec une prise en charge jusqu’à la 2K, dans plusieurs formats d’image. Mais la vraie nouveauté réside ailleurs : le modèle peut désormais consulter le web en temps réel pour enrichir ses productions avec des informations actualisées avant de générer une image. Une capacité qui ouvre des usages concrets, notamment pour créer des visuels liés à l’actualité ou à des données récentes.

Deux variantes sont proposées au lancement : une version “Instant”, orientée rapidité, et une version “Thinking”, qui prend davantage de temps pour raisonner sur la composition et produire des résultats plus élaborés. OpenAI améliore également le support des langues non latines, un point qui était jusqu’ici un angle mort des outils de génération d’images.



Le modèle est disponible dès aujourd’hui dans ChatGPT. OpenAI a aussi profité de cette annonce pour faire avancer son application Codex, avec le lancement de Codex Labs, un programme d’accompagnement destiné aux entreprises souhaitant intégrer l’outil de code agentique dans leurs workflows professionnels. L’ambition affichée est de faire de Codex un outil transversal, utile bien au-delà des équipes d’ingénierie.

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