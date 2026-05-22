Perplexity Comet 26.20.0 : la mise à jour améliore grandement l'expérience sur iOS

Deux mois après son arrivée sur iPhone et iPad, Comet, le navigateur IA de Perplexity, reçoit une mise à jour conséquente. L’application gagne près d'une dizaine d'améliorations qui renforcent son utilisation au quotidien, que ce soit sur iPhone ou en mode multitâche sur iPad.

Comet, le navigateur qui mélange web et IA

Rappelons que Comet permet de naviguer sur internet tout en profitant d’un assistant IA puissant qui utilise le contenu des pages comme contexte. Lancé sur Mac en juillet 2025, puis sur iOS en mars 2026, il se positionne comme une alternative intelligente à Safari et Chrome, surtout pour les utilisateurs qui aiment combiner recherche, navigation et génération de contenu.

Les 8 améliorations majeures de cette mise à jour

Voici les nouveautés les plus marquantes apportées par Perplexity dans cette version 26.20.0 :

Actions sur les numéros de téléphone : un tap sur un numéro affiché sur une page permet d’appeler, lancer un FaceTime, envoyer un message ou l’enregistrer dans Contacts. Très pratique au quotidien. Barre latérale iPad améliorée : animation plus fluide, disposition plus propre et adaptée à la taille de la fenêtre. L’expérience multitâche devient nettement plus agréable. Finance Deep Dive en onglet : les analyses financières détaillées s’ouvrent désormais dans un véritable onglet du navigateur. Mémorisation des résultats de recherche : vous pouvez quitter une page et y revenir sans perdre votre position dans les résultats. Glisser des images vers l’assistant : déposez une image depuis n’importe quel onglet directement dans la conversation IA. Omni-box adaptative : la barre d’adresse s’adapte automatiquement au thème clair/sombre des sites, sans clignotement disgracieux. Historique « Recently Closed » fiable : la fonction « Tout effacer » fonctionne désormais correctement et persiste après redémarrage de l’application. Fils de discussion supprimés vraiment effacés : plus de réapparition surprise d’anciens threads via des liens.

Bien évidemment, Perplexity a également corrigé plusieurs bugs (plantages lors du nettoyage de données, favicons plus nets et stables, contrôles en bas d’écran plus propres sur iPhone).

Comet arrive à maturité

Avec cette mise à jour, Comet renforce son positionnement comme un navigateur intelligent et agréable à utiliser sur iOS. Les améliorations d’ergonomie (surtout sur iPad) et les fonctionnalités contextuelles IA le rendent particulièrement attractif pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui font des recherches approfondies. Si vous cherchez une expérience de navigation plus intelligente que Safari tout en restant dans l’écosystème Apple, Comet mérite d’être testé. Sinon, il faudra patienter jusqu'à iOS 27 qui sera sans doute bien inspiré par ce genre d'évolutions à tous les niveaux, à commencer par un nouveau Siri alimenté par Gemini.

Vous utilisez déjà Comet ? Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?

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