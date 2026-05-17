MDVynil : transformez votre iPhone ou iPad en platine vinyle

MDVynil transforme votre iPhone ou iPad en véritable platine vinyle interactive. Connectée à Apple Music ou Spotify, l’application recrée tout le rituel du disque : vinyle animé, bras de lecture manipulable et design rétro ultra soigné.

MDVynil : transformez votre iPhone/iPad en platine vinyle avec cette app

Il y a des applications qu’on ne cherche pas vraiment, et qu’on finit pourtant par ne plus pouvoir quitter. MDVynil est de celles-là. Propulsée par MD Studio, elle promet de redonner à votre iPhone/iPad une âme de platine vinyle. Et elle tient sa promesse.



Le concept est simple : connectez l’application à votre compte Apple Music ou Spotify, et votre écran se transforme en une table de lecture animée. Le disque tourne, la pochette de l’album s’affiche sur le vinyle, et l’aiguille suit le sillon en temps réel. On peut poser et soulever la tête de lecture, avancer dans le morceau en déplaçant le bras, ou appuyer sur la pochette pour mettre la lecture en pause. Tout le rituel du vinyle, mais adapté à notre époque.

Ce qui séduit dans MDVynil, c’est autant la dimension esthétique que l’aspect interactif. L’application propose plusieurs textures de disques, des couleurs personnalisables, et depuis les dernières mises à jour, un sélecteur de couleurs intégré pour créer ses propres thèmes. Les vinyles Yolk et Split ont été récemment retravaillés, et la fluidité générale de l’interface a été améliorée. Une fois posé sur un bureau ou une table de cuisine, l’iPad devient un véritable objet de décoration sonore.



L’app est gratuite dans sa version de base, mais une licence à vie est disponible pour environ 10 euros, ce qui débloque notamment les widgets pour l’écran d’accueil, la suppression des publicités et la lecture illimitée. Ces widgets, disponibles en plusieurs tailles, affichent le titre en cours et permettent de contrôler la lecture sans ouvrir l’app.



MDVynil est disponible sur iPhone et iPad, ainsi que sur Android. Elle ne réinvente pas la façon d’écouter de la musique, mais elle change radicalement la façon de la vivre visuellement. Pour les amateurs de vinyle ou pour ceux qui cherchent simplement à donner du caractère à leur setup, l’application vaut largement le détour.

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