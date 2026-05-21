CapCut s’associe à Gemini : tout ce qui attend les créateurs de contenus !

CapCut, l’application de montage vidéo ultra-populaire (et filiale de ByteDance, la maison-mère derrière TikTok), vient d’annoncer un partenariat majeur avec Gemini, l’IA de Google. Dès les prochaines semaines, les utilisateurs pourront éditer images et vidéos directement dans l’application Gemini en profitant des outils créatifs et de montage avancés de CapCut. Une intégration qui promet de rendre la création de contenu plus fluide, conversationnelle et intuitive que jamais.

Une collaboration qui change la donne pour les créateurs

L’annonce, repérée par nos soins, a été faite ce jeudi 21 mai 2026 via le compte officiel CapCut sur X. Le visuel partagé montre simplement les deux logos côte à côte, symbolisant une alliance entre l’un des meilleurs éditeurs vidéos sur mobile et l’IA conversationnelle du géant de la recherche.



Concrètement, cela signifie que vous pourrez :

Générer une image ou une vidéo avec Gemini

Passer directement en mode édition CapCut sans changer d’application

Profiter de tous les outils phares de CapCut (effets, transitions, IA de montage automatique, suppression d’arrière-plan, sous-titres intelligents, etc.)

CapCut explique que « les flux de création deviennent de plus en plus connectés et fluides ». Selon eux, l’avenir de la création sera conversationnel, intuitif et intelligemment intégré entre les différents outils et expériences.

Pourquoi cette intégration est-elle intéressante ?

Jusqu’à présent, il fallait souvent copier-coller du contenu entre Gemini et CapCut (ou d’autres éditeurs). Avec ce partenariat :

Tout se fait dans le même flux conversationnel de Gemini

L’IA de Google pourra comprendre vos instructions et les transmettre aux outils de montage CapCut

Idéal pour les créateurs de Reels, TikTok, YouTube Shorts, stories Instagram… mais aussi pour les utilisateurs iPhone qui veulent un workflow ultra-rapide

CapCut est déjà l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store, et Gemini est nativement disponible sur iOS, elle sera même intégrée au système avec iOS 27 et le partenariat avec Apple. Cette intégration devrait donc arriver très rapidement sur iPhone et iPad.

« Ce n’est que le début »

CapCut conclut son annonce par un teaser clair : « Ce n’est que le début ». On peut donc s’attendre à d’autres fonctionnalités croisées dans les mois à venir (génération IA + montage avancé, templates automatiques, export optimisé, etc.).



Cette nouvelle s’inscrit dans la tendance forte de 2026 : l’IA ne se contente plus de générer du contenu, elle devient un véritable studio de création intégré.



Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais l’expression « Soon » laisse penser à un déploiement imminent (probablement dans les prochaines semaines ou mois). L’intégration sera disponible sur iOS et Android via l’application Gemini.C



Pour les utilisateurs Apple, c’est une excellente nouvelle : combiner la puissance de Gemini avec la précision et la créativité de CapCut directement sur iPhone pourrait bien devenir le nouveau standard du montage mobile.

Télécharger l'app gratuite CapCut