Prime Video adopte à son tour le scroll vertical façon TikTok sur iPhone

Après Netflix et Disney+, Prime Video adopte lui aussi le format TikTok. Amazon déploie “Clips”, un fil de vidéos verticales pensé pour découvrir films et séries en quelques secondes depuis l’iPhone. Une évolution qui confirme la transformation progressive des plateformes de streaming en véritables réseaux sociaux du divertissement.

Prime Video cède à la tendance TikTok avec les vidéos verticales sur iPhone

La vague déferle sur les plateformes de streaming. Après Disney+ et Netflix, c’est au tour d’Amazon Prime Video de plonger dans l’ère des vidéos verticales façon TikTok. Le service de streaming du géant américain vient d’annoncer le lancement de sa fonctionnalité “Clips” sur l’application iPhone, et la ressemblance avec un réseau social n’est pas une coïncidence.



Concrètement, Clips se présente comme un fil défilant de courtes vidéos en plein écran, à faire scroller verticalement du pouce. La fonction était jusqu’alors expérimentée en avant-première pour la couverture NBA, mais Amazon l’ouvre désormais à l’ensemble de son catalogue, films et séries confondus. L’idée est simple : vous tombez sur un extrait qui vous intrigue, et d’un simple appui, vous pouvez accéder au titre complet, le louer, l’acheter, l’ajouter à votre liste ou simplement “liker” le clip pour affiner les recommandations futures.

Pour y accéder, il suffit de faire défiler la page d’accueil de Prime Video sur mobile jusqu’au carrousel Clips, puis de taper sur n’importe quel extrait pour entrer dans le fil vertical personnalisé. L’algorithme s’adapte ensuite à votre historique de visionnage pour proposer des contenus de plus en plus ciblés.



Cette sortie s’inscrit dans une tendance de fond qui s’est imposée cette année. Disney+ avait ouvert le bal en mars avec sa fonctionnalité “Verts”, avant que Netflix ne repense entièrement son application iPhone fin avril autour d’un fil vertical baptisé lui aussi “Clips”. Amazon adopte donc la même terminologie, signe que le format s’institutionnalise dans le secteur.



Le déploiement se fait de manière progressive, d’abord pour une sélection d’utilisateurs américains sur iOS et Android , avec une disponibilité mondiale attendue durant l’été. Pour les utilisateurs impatients, une mise à jour de l’application vers sa dernière version reste le premier réflexe à adopter.

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