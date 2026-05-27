WhatsApp : bientôt l’envoi de documents directement à Meta AI sur iPhone

Meta est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité très utile dans WhatsApp : la possibilité d’envoyer des documents directement à Meta AI depuis le menu des pièces jointes. Une mise à jour qui va considérablement améliorer l’expérience des utilisateurs iPhone, et voici pourquoi.

Ce qui change concrètement

Jusqu’à présent, Meta AI dans WhatsApp ne pouvait analyser que des photos (issues de la galerie ou prises directement dans le chat). Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez désormais :

Envoyer un PDF, un tableau Excel, un document Word, un contrat, un CV…

Poser des questions précises sur le contenu du fichier

Demander à Meta AI de résumer, analyser ou extraire des informations

Obtenir des réponses beaucoup plus justes et contextualisées

Plus besoin de faire des captures d’écran ou de copier-coller du texte : il suffira de joindre le document directement dans la conversation avec Meta AI.

Comment ça fonctionne ?

D’après les informations de WABetaInfo, l’option apparaît dans le menu des pièces jointes (l’icône +) au sein du chat avec Meta AI. Une fois le document envoyé, vous pourrez immédiatement poser des questions comme :

« Résume ce document »

« Quelles sont les dates importantes dans ce contrat ? »

« Analyse ce tableau Excel et fais-moi un graphique »

Disponibilité

La fonctionnalité est déjà en cours de déploiement auprès de certains testeurs de la bêta WhatsApp pour iOS (version 26.20.10.72). Elle était déjà en test sur Android et arrive maintenant sur iPhone pour rattraper le retard.

Comme souvent avec WhatsApp, le déploiement se fait progressivement :

D’abord pour un nombre limité de bêta-testeurs

Puis élargi aux autres utilisateurs dans les prochaines semaines

C’est une mise à jour très utile qui rapproche Meta AI des assistants comme ChatGPT ou Claude, tout en restant intégré dans l’application de messagerie que vous utilisez déjà tous les jours. La possibilité d’analyser des documents réels (et pas seulement des images) va changer la donne pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui travaillent avec des fichiers.



On attend maintenant le déploiement large pour pouvoir tous en profiter !

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