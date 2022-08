WhatsApp permet maintenant la suppression d'un message jusqu'à 48h après l'envoi

Les messageries instantanées sont tellement nombreuses aujourd'hui sur nos smartphones et tablettes qu'il est devenu courant de proposer des fonctionnalités attractives pour inciter de nouveaux utilisateurs à changer d'application pour communiquer avec leurs proches. Alors qu'iMessage s'apprête à offrir la suppression et la modification des messages après l'envoi avec iOS 16, WhatsApp annonce augmenter le temps pour la suppression après l'envoi.

Jusqu'à 48 heures pour supprimer un message envoyé

Pour Facebook Messenger, Signal, WhatsApp... Les nouveautés iMessage qui vont arriver avec iOS 16 sont un coup dur, alors que la messagerie instantanée d'Apple est ultra populaire grâce à son intégration dans l'application "Messages" sur les iPhone, iPad et Mac, la modification et la suppression des iMessage expédiés, ne vont pas arranger les choses.

Toutefois, WhatsApp n'a pas dit son dernier mot, pour garder ses fidèles et attirer de nouvelles personnes sur son app, la messagerie de Facebook annonce augmenter le temps de l'option de suppression des messages envoyés.



Après avoir envoyé un message, les utilisateurs de WhatsApp vont avoir un délai de 2 jours et 12 heures pour le supprimer. Cette restriction de temps était auparavant assez serrée, elle n'était que de 1 heure et 8 minutes. WhatsApp conservera le même principe de suppression, il faudra rester appuyé sur la bulle puis sélectionner "supprimer".

Pour Apple, la vision des choses est complètement différente, car l'entreprise estime que le temps de suppression d'un message après l'envoi doit être nettement plus court pour offrir la meilleure expérience. En effet, Apple prévoit de proposer un temps de 15 minutes maximum après envoi pour faire disparaître un message sur iOS 16.

Et si 2 jours... C'était trop ?

Certains utilisateurs craignent que la possibilité de changer et de supprimer des messages envoyés ne soit exploitée à mauvais escient par des pirates informatiques. Apple a écouté ces inquiétudes et a développé une visibilité sur l'historique des messages modifiés sur iOS 16.

Toutefois, cela ne semble pas préoccuper certains concurrents, l'application de messagerie populaire Telegram, permet par exemple aux utilisateurs de modifier et de supprimer des messages sans aucune restriction.



WhatsApp a également travaillé sur une fonctionnalité qui permet aux administrateurs de groupe d'effacer les messages de n'importe quel utilisateur, selon MacMagazine. Cependant, pour le moment, cette fonction n'est accessible qu'à ceux qui se sont inscrits au programme de bêta de WhatsApp.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger