WhatsApp permet de créer des listes à puce dans les messages

WhatsApp s'enrichit de nouvelles options de formatage de texte dans sa dernière mise à jour 24.4.3.



La messagerie appartenant à Meta a ajouté de nouvelles options de formatage de texte, permettant aux utilisateurs de s'envoyer des messages bien plus structurés, allant de la liste de courses aux instructions étape par étape en passant par la mise en exergue d'un mot ou d'une phrase au milieu de la conversation.

Nouveau sur WhatsApp

Ajout de nouvelles options de formatage de texte pour les guillemets, les puces, les listes numérotées et le code en ligne

Suite à la mise à jour de ce jour, les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais utiliser des listes à puces et numérotées, des citations et du code pour communiquer plus efficacement. Ces nouvelles options de formatage s'ajoutent aux formats gras, italique, barré et monospace qui sont disponibles pour les utilisateurs de WhatsApp depuis un certain temps déjà. C'est une fonctionnalité que l'on a également eu récemment sur X.

Voici comment utiliser les nouvelles options de formatage de texte de WhatsApp :

Listes à puces : tapez le symbole -, suivi d'un espace.

Listes numérotées : tapez 1 ou 2 chiffres suivis d'un point et d'un espace.

Bloc de guillemets : tapez le symbole > suivi d'un espace.

Code en ligne : enveloppez le texte avec le symbole `.

Pour mémoire, voici les options précédemment ajoutées :

Gras : le texte est entouré du symbole *

Italique : le texte est entouré du symbole _

Barré : le texte est entouré du symbole ~.

Monospace : le texte est entouré du symbole ` ` `.

Les stickers personnalisés

Autre nouveauté, présentée le mois dernier, la création d'autocollants personnalisés pour les utilisateurs d'iPhone fonctionnant sous iOS 17 ou une version ultérieure. Tout le monde peut désormais transformer une image en sticker.



Dans une prochaine mise à jour, WhatsApp prévoit également d'ajouter la prise en charge des passkeys, permettant aux utilisateurs d'iPhone de se connecter à l'application avec Face ID, Touch ID ou le code d'accès de leur appareil.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger