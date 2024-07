WhatsApp annonce le déploiement d’un outil pour personnaliser les stickers

Il n’y a pas un trimestre où WhatsApp n’annonce pas une nouvelle fonctionnalité ou une amélioration dans son application iOS ! Dans une récente communication sur Instagram, la célèbre messagerie instantanée de Meta a expliqué qu’il va bientôt être possible de… personnaliser des stickers ! L’occasion de créer vos propres stickers de votre animal de compagnie ou de vous en train de faire une grimace. Cette nouveauté s’annonce bien fun !



Voici la dernière idée de WhatsApp

WhatsAppfait un pas de plus dans l’innovation avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité très attendue, spécialement conçue pour les utilisateurs d’iOS. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de partager leurs propres autocollants, apportant ainsi une touche personnelle à leurs conversations.



Dans une ère où la personnalisation est roi, WhatsApp permet maintenant de transformer n’importe quelle photo de l’application « Photos » de votre iPhone en un autocollant unique. Les utilisateurs peuvent également opter pour la personnalisation d’autocollants déjà existants, offrant ainsi une infinité de possibilités pour exprimer leurs émotions et pensées de manière créative et personnelle.

La force de cette nouvelle fonctionnalité réside dans sa simplicité d’utilisation, les utilisateurs de WhatsApp peuvent créer des autocollants directement dans l’application, sans avoir besoin de recourir à des applications tierces. Cela rend le processus plus fluide et accessible à tous.



La création d’autocollants n’est pas limitée à la simple transformation de photos. WhatsApp a intégré des outils d’édition permettant d’ajouter du texte, de dessiner, et même de superposer plusieurs autocollants pour créer des œuvres d’art uniques et personnalisées. Une fois un autocollant envoyé, celui-ci est sauvegardé automatiquement dans l’application. Cette fonctionnalité est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent réutiliser leurs créations favorites dans différentes conversations.



Le processus de création d’un autocollant est simple et intuitif : il suffit de sélectionner l’icône d’autocollant, choisir l’option “créer un autocollant”, sélectionner une photo à partir de la galerie, la personnaliser selon ses préférences, puis l’envoyer.

Modification d’autocollants existant

WhatsApp offre également la possibilité de modifier des autocollants existants, en appuyant longuement sur un autocollant, les utilisateurs peuvent sélectionner “modifier l’autocollant” pour apporter les ajustements souhaités.

Disponibilité de la fonctionnalité

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible sur WhatsApp web et sera bientôt lancée pour les utilisateurs d’iOS 17 et versions ultérieures. Cependant, la date de disponibilité pour les utilisateurs d’Android reste encore inconnue, suscitant une anticipation grandissante parmi la communauté Android.



Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de prouver son engagement à améliorer l’expérience utilisateur en intégrant des fonctionnalités innovantes et personnalisables. Cette nouvelle fonctionnalité de stickers promet d’ajouter une touche de créativité et d’originalité aux conversations quotidiennes des utilisateurs.



