WhatsApp : l'édition des messages est en cours de déploiement

Sur WhatsApp, vous avez la possibilité de supprimer un message déjà expédié, toutefois, la messagerie instantanée de Meta ne proposait pas encore à ses utilisateurs de modifier un message envoyé. Bonne nouvelle, cela va bientôt devenir réalisable. Après une grande période de bêta, l'édition des messages débarque enfin pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

Dans un billet de blog publié il y a quelques heures, WhatsApp a annoncé le déploiement de la modification d'un message déjà expédié, la messagerie instantanée de Meta va adopter la même approche que les iMessage d'Apple qui proposent, eux aussi, depuis iOS 16, de modifier un message envoyé à un autre utilisateur d'iMessage.



Du côté de WhatsApp, les utilisateurs pourront modifier un message dans un délai de 15 minutes après l'envoi, au-delà de cette période, la fonctionnalité "Modifier" disparaîtra quand vous ferez un long appui sur le message que vous avez envoyé.

Contrairement aux iMessage qui limitent à 5 fois les modifications, WhatsApp n'impose pas de limite dans la période des 15 minutes.

Autre détail qui n'est pas le même par rapport aux iMessage, c'est l'absence d'historique des modifications, WhatsApp n'affichera pas l'historique des changements dans un message que vous avez réceptionné. Autrement dit, il faudra avoir le réflexe de faire une capture d'écran si vous souhaitez conserver une preuve avant que celle-ci soit modifiée par l'expéditeur.



Pour rappel, Apple affiche un historique systématique des messages modifiés, il suffit pour cela d'appuyer sur la bulle et celle-ci se divise en plusieurs parties.

Voici comment l'équipe WhatsApp présente l'édition des messages :

Qu'il s'agisse de corriger une simple faute d'orthographe ou d'ajouter un contexte supplémentaire à un message, nous sommes ravis de vous apporter plus de contrôle sur vos messages écrits. Il vous suffit d'appuyer longuement sur un message envoyé et de choisir "Modifier" dans le menu pendant les quinze minutes qui suivent.



Les messages modifiés porteront la mention "Modifié", ce qui permettra à vos correspondants de prendre connaissance de la correction sans afficher l'historique des modifications. Comme pour tous les messages personnels, les médias et les appels, vos messages et les modifications que vous apportez sont protégés par un cryptage de bout en bout.