WhatsApp : stopper puis reprendre un message vocal en cours est désormais possible

Hier à 22:19

Applications iPhone

Alexandre Godard

Le message vocal est devenu au fil des années un moyen de communication redoutable à tel point qu'il peut même remplacer le bon vieil appel classique au quotidien lorsque l'on discute avec ses proches. WhatsApp en a conscience et c'est pour cela que la dernière mise à jour iOS apporte la possibilité de faire pause puis de reprendre un message vocal à tout moment. Explications.

Les messages vocaux 3.0

Pour se différencier de la concurrence toujours plus menaçante, le numéro un mondial de la messagerie instantanée doit sans cesse se renouveler, améliorer son service et surtout proposer des nouvelles fonctionnalités pour améliorer le confort de l'utilisateur.



Depuis le scandale il y a maintenant plus d'un an, dans lequel WhatsApp obligeait ses utilisateurs à accepter les nouvelles conditions d'utilisation sous peine de ne plus pouvoir utiliser le service, le groupe ne cesse d'enchaîner les mises à jour mois après mois.

La dernière en date vient de paraître en fin d'après-midi et elle ajoute une superbe fonctionnalité liée aux messages vocaux sur iOS. Dorénavant, lorsque vous faites un message vocal sur WhatsApp, vous pourrez le stopper et le reprendre à tout moment. Pour ce faire, il suffit de glisser son doigt vers le haut pour passer le vocal en mode "verrouillage".



À partir de là, vous pouvez enlever votre doigt de l'écran et continuer à parler sans qu'il ne s'arrête et donc qu'il ne s'envoie. Le petit bouton pause de couleur rouge s'affiche et vous pouvez appuyer dessus autant de fois que vous le voulez. Comme par magie, vous pouvez faire une pause, reprendre votre message vocal et le destinataire n'y verra que du feu lorsqu'il l'écoutera.



Au-delà de cette fonctionnalité qui est la star de cette MAJ, les notifications ont également reçu un petit ajustement. La prise en charge du mode Focus (Concentration) sur iOS 15 permet d'afficher la photo de profil de la personne qui vous envoie un message dans "Votre prochain résumé".