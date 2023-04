WhatsApp est désormais utilisable sur deux smartphones en même temps

Alléluia ! WhatsApp vient enfin de lancer mondialement sa mise à jour qui va permettre à ses utilisateurs de se connecter sur plusieurs smartphones en même temps directement. Un point noir pour le service au milliard d'utilisateurs qui n'avait pas encore été réglé.

Enfin, ils l'ont fait !

Une fonctionnalité attendue depuis des années ! Désormais, il est possible de connecter son compte WhatsApp via l'application sur plusieurs smartphones simultanément, quatre visiblement. Jusqu'à maintenant, il fallait obligatoirement se déconnecter de l'un pour se connecter sur l'autre.



Meta travaillait dessus depuis longtemps, mais son lancement était désespérément long. Une fonction pratique pour ceux qui possèdent deux smartphones personnels ou de manière plus commune, un smartphone perso' et un pro'.



Étant donné que cela n'est pas limité à deux appareils, on peut également imaginer d'autres cas de figure, par exemple la start-up qui connecte le compte entreprise sur cinq appareils en même temps.

La révolution ici, c'est que tout se passe directement via l'application. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser la version web sur les autres appareils. La lecture du code QR permet de se connecter rapidement.

En ce qui concerne la version web, elle s'équipe aussi d'une nouveauté, la connexion via le numéro de téléphone. En entrant son numéro, on reçoit un code à usage unique permettant de se connecter. Le code QR n'est plus l'unique option.



WhatsApp prévient que cette grosse mise à jour est déployée aujourd'hui dans le monde entier. Attention, cela peut prendre plusieurs semaines à arriver chez certaines personnes. Encore un peu de patience, ce blocage ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir.

Aujourd'hui, nous améliorons encore notre offre multi-appareils en introduisant la possibilité d'utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones. Une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs, vous pouvez maintenant lier votre téléphone comme l'un des quatre appareils supplémentaires, le même que lorsque vous vous connectez avec WhatsApp sur les navigateurs Web, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Chaque téléphone lié se connecte à WhatsApp indépendamment, en veillant à ce que vos messages personnels, vos médias et vos appels soient cryptés de bout en bout, et si votre appareil principal est inactif pendant une longue période, nous vous déconnectons automatiquement de tous les appareils compagnons. Lier les téléphones en tant qu'appareils compagnons facilite la messagerie. Maintenant, vous pouvez passer d'un téléphone à l'autre sans vous déconnecter et reprendre vos chats là où vous vous êtes arrêté. Ou si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, des employés supplémentaires sont maintenant en mesure de répondre aux clients directement à partir de leur téléphone sous le même compte WhatsApp Business.

