Twitter : les tweets à 10 000 caractères, avec une mise en forme de texte gras et italique

Ce qu'on pouvait reprocher à l'ancienne direction de Twitter, c'était l'absence de prise de risque : lancer des nouveautés qui pourraient proposer une toute nouvelle expérience sur le réseau social. Avec Elon Musk aux commandes, c'est tout le contraire. Même si le milliardaire le fait uniquement pour apporter des arguments supplémentaires pour vendre son abonnement Twitter Blue, Musk ose la nouveauté et ça on adore !

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ont souscrit à Twitter Blue, l'option payante à renouvellement mensuel ou annuel évolue dès aujourd'hui avec l'intégration des tweets jusqu'à 10 000 caractères (au lieu de 4 000) et deux nouveautés assez surprenantes : la possibilité de mettre des mots en gras et en italique. Sur le compte @TwitterWrite, la nouvelle direction du réseau social explique :

Autre bonne nouvelle (et cette fois pour le porte-monnaie des utilisateurs au lieu de celui d'Elon Musk), Twitter va accélérer le déploiement des "Super Follow" partout dans le monde. Dorénavant, ces abonnements spéciaux s'appelleront juste "Abonnements", mais ils auront toujours le même principe : proposer aux créateurs de contenus de publier des tweets visibles exclusivement par une catégorie spécifique de followers. Pour faire simple, vous avez un coup de cœur pour une personne sur Twitter, vous souscrivez un abonnement à son compte et vous verrez les tweets publics ainsi que les tweets réservés aux followers abonnés.



Vous l'aurez compris, ce système "d'abonnement" est proche de celui d'Onlyfans et Mym qui offrent exactement la même expérience : publier des contenus visibles uniquement par des personnes prêtes à payer un abonnement mensuel.

