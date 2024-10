Spotify permet de créer une pochette pour chaque playlist

Spotify introduit une nouvelle fonctionnalité permettant à ses clients, gratuits ou payants, de concevoir et de personnaliser la pochette de leurs playlists directement depuis l'application mobile. Actuellement déployée en version bêta dans 65 marchés (pas encore en France), cette nouveauté offre la possibilité de rendre vos playlists aussi visuellement captivantes que leur contenu musical, grâce à des images uniques, des textes, des couleurs et autres éléments graphiques.

Comment personnaliser une playlist sur Spotify

Comme expliqué sur la newsroom, pour créer une pochette personnalisée, les utilisateurs doivent simplement mettre à jour l'application Spotify sur leur iPhone ou Android, sélectionner une playlist qu'ils ont créée ou en démarrer une nouvelle, puis appuyer sur l'option "Créer une pochette" dans le menu à trois points ("...") de la playlist. Ils peuvent ensuite télécharger leurs propres photos et expérimenter plusieurs options, telles que des styles de texte, des couleurs de fond, des effets visuels et des autocollants exclusifs d'artistes comme Jun Ioneda et James Marshall. Une fois la pochette terminée, elle peut être partagée avec des amis ou sur les réseaux sociaux.

Un exemple de pochette personnalisée par Spotify

Les utilisateurs peuvent enregistrer une seule pochette personnalisée par playlist à la fois. Pour conserver plusieurs versions de la pochette d'une liste de lecture, il est conseillé de créer une copie de celle-ci en utilisant l'option "Ajouter à une autre playlist", puis de personnaliser la nouvelle.

Spotify a également collaboré avec des artistes et des designers renommés, tels que Clairo, Jamie xx, et Arlo Parks, ainsi qu'avec des créateurs visuels comme Pablo Rochat et Vita Kari, pour démontrer le potentiel de cette nouvelle fonctionnalité. La plateforme a même fait appel à des experts en pochettes d'albums comme Imogene Strauss et Cey Adams, qui ont travaillé avec des icônes comme JAY-Z et The Notorious B.I.G., pour inspirer les utilisateurs.

Une disponibilité en deux temps

Cette fonctionnalité vise à accentuer le taux de rétention des utilisateurs dans l'application, et la société prévoit de continuer à l'améliorer et à l'étendre à l'avenir, offrant ainsi encore plus d'outils et d'opportunités de personnalisation. La nouveauté est disponible pour les utilisateurs anglophones sur 65 marchés, y compris le Canada. Pour la France, la Belgique et autre Suisse, il faudra patienter encore quelques semaines.



Ce genre d'option vous fait-elle préférer Spotify plutôt qu'Apple Music ? Rappelons qu'Apple Intelligence va permettre de créer des pochettes tout prochainement.

