Apple Intelligence permettra de générer des illustrations de playlists sur Apple Music

Parmi les missions d’Apple Intelligence, on retrouve l’amélioration de la productivité, rendre l’utilisation de l’iPhone plus pratique et simple, mais aussi… augmenter considérablement le pouvoir de personnalisation au sein des applications Apple. L’une des nouveautés à venir grâce à Apple Intelligence, c’est la possibilité de créer ses propres illustrations de playlist dans Apple Music ! Un nouvel argument pour le service de streaming face aux concurrents qui ne proposent pas encore tous cela.

Apple Intelligence aura un rôle dans Apple Music

Apple Music s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de personnaliser les illustrations de leurs playlists grâce à Apple Intelligence. Cette innovation, identifiée par 9to5Mac lors de l’analyse du code de la bêta 4 d’iOS 18, promet de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs playlists.



La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de créer des illustrations uniques pour leurs playlists en utilisant simplement des descriptions textuelles. En saisissant une brève description de l’image souhaitée, Apple Intelligence générera automatiquement une illustration correspondant à la demande. Ce processus simplifié va offrir une personnalisation poussée, ce qui va rendre chaque playlist visuellement unique.

Un bouton de création intégré

Lors de la modification d’une playlist, les utilisateurs verront apparaître un nouveau bouton “Créer une image”. Ce bouton, destiné à faciliter la génération d’illustrations, disparaît instantanément dès que l’utilisateur quitte le mode de modification, assurant ainsi une interface propre et sans encombrement.



Apple Music proposera plusieurs styles d’images pour s’adapter aux goûts variés de ses utilisateurs. Les options incluent des animations, des illustrations et des croquis, excluant volontairement les images photoréalistes pour maintenir une esthétique cohérente et artistique.



Afin de proposer les illustrations les plus pertinentes, Apple Music demandera aux utilisateurs de préciser leurs préférences en matière d’illustrations. Cette collecte d’informations permettra à Apple Intelligence de suggérer plusieurs choix d’images correspondant aux goûts et attentes des utilisateurs. L’objectif sera d’éviter absolument les ratés qui ne correspondent pas aux envies des utilisateurs.

Fonctionnalité en développement

Actuellement, cette fonctionnalité n’est pas encore accessible aux utilisateurs bêta. Toutefois, il est prévu qu’elle soit déployée à la fin de l’été dans une prochaine version bêta d’iOS 18, rendant cette innovation bientôt disponible pour le public.