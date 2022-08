WhatsApp bêta permet aux admins de supprimer n'importe quel message

La messagerie la plus populaire, WhatsApp, vient de déployer une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les discussions de groupe dans la dernière bêta sur iOS. La version 22.18.0.70 donne aux administrateurs du groupe la possibilité de supprimer les messages des autres participants, comme l'a découvert WABetaInfo.

Les plein-pouvoirs pour les administrateurs

WhatsApp se concentre visiblement sur ses fonctionnalités de chat de groupe depuis un certain temps, et cette dernière fonctionnalité vise à aider les administrateurs à mieux modérer les conversations, qui peuvent impliquer jusqu'à 256 personnes sur la plate-forme.



Les bêta-testeurs qui ont reçu les privilèges de "suppression de l'administrateur du groupe" pourront supprimer tout message récent d'un groupe de discussion dont ils sont administrateurs, grâce à une nouvelle option "suppression pour tous" dans le menu déroulant de suppression.



Lorsqu'un message est supprimé pour tout le monde dans le groupe, les membres du groupe sont informés dans le fil de discussion qu'un administrateur utilise cette option.

Une mise à jour des statuts dans la liste de chats

La dernière version bêta offre également la possibilité d'afficher les mises à jour de statut dans la liste des chats. Similaires aux Stories de WhatsApp, les mises à jour de statut permettent aux utilisateurs de WhatsApp de publier des photos et des vidéos dans l'application qui disparaissent après 24 heures.



Comme d'habitude, WhatsApp n'a pas donné de date de sortie pour ces nouvelles fonctionnalités. Dans la dernière mise à jour majeure, les utilisateurs de WhatsApp ont reçu la possibilité d'ajuster la visibilité de leur statut "Dernière vue" sur une base de contact par contact, et un moyen de quitter silencieusement les chats de groupe sans que tous les membres du groupe soient notifiés lorsque vous le faites. WhatsApp est également en train de développer une application Mac mise à jour qui offre une prise en charge native des puces M1 et M2 d'Apple.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp