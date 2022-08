WhatsApp publie une application Windows native, la version Mac arrive

WhatsApp a lancé hier soir une toute nouvelle application pour les utilisateurs de Windows. Cette fois, au lieu d'utiliser l'ancienne technologie Electron - une web app, l'application a été entièrement repensée en utilisant les technologies natives de Windows, ce qui devrait se traduire par une meilleure performance globale. Mais, comme vous vous en doutez, la version Mac n'est toujours pas disponible.

Jusqu'à 48 heures pour supprimer un message envoyé

L'application WhatsApp pour Windows était précédemment disponible en bêta, et maintenant elle est disponible pour tous les utilisateurs. Comme détaillé par WhatsApp dans un billet de blog, la nouvelle application vient remplacer l'ancien WhatsApp Desktop avec une nouvelle expérience, plus fluide et moins énergivore.



En outre, l'application WhatsApp native présente d'autres avantages par rapport à son prédécesseur. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais envoyer et recevoir des messages même lorsque leur téléphone est hors ligne. L'interface a également été redessinée pour être plus propre et plus cohérente avec l'interface du système d'exploitation de Microsoft.

Les utilisateurs de Mac attendent une nouvelle application WhatsApp

Dans un avenir proche, l'application macOS de WhatsApp devrait également recevoir une mise à jour similaire. Le mois dernier, WhatsApp a publié la première version bêta publique de sa nouvelle application Mac construite sur la technologie Catalyst - qui permet aux développeurs d'apporter facilement des applications iOS à macOS. Au lieu d'utiliser des technologies web, la nouvelle application est fortement basée sur WhatsApp pour iOS en utilisant les API natives du système.



En conséquence, la nouvelle application macOS fonctionne également plus rapidement et utilise moins de ressources sur les ordinateurs avec puce M1 et M2, ce qui aide lorsqu'il s'agit d'économiser la batterie. La nouvelle application bêta de WhatsApp pour macOS fonctionne également lorsque le téléphone est hors ligne, tout comme WhatsApp pour Windows.



Les utilisateurs de Windows peuvent maintenant télécharger la nouvelle application WhatsApp pour Windows sur le Microsoft Store. Elle nécessite un ordinateur équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure.



WhatsApp a également prévu de sortir une version iPad (et maintenant c'est très facile avec la version Catalyst), mais à ce stade, l'application bêta pour iPadOS n'a pas encore été publiée.