WhatsApp envisage d'afficher de la publicité dans l'application

Coup de tonnerre, WhatsApp va infléchir sa position à propos de la publicité au sein de son application.



Depuis que Facebook a racheté WhatsApp pour près de 22 milliards de dollars, l'application est devenue entièrement gratuite. Bien qu'elle propose certaines fonctionnalités payantes, la messagerie la plus populaire au monde est utilisable sans rien payer et il n'y a pas non plus de publicité. Enfin ça, c'était avant. La société a confirmé que les utilisateurs pourraient voir des publicités dans certaines parties de l'application à l'avenir.

Bientôt de la pub sur WhatsApp

Dans une interview accordée au site brésilien "Folha de Sao Paulo", Will Cathcart, le patron de WhatsApp, a évoqué la monétisation de Meta avec WhatsApp. Dans un premier temps, Cathcart a assuré que l'entreprise "ne placera pas de publicités dans la boîte de réception ou dans les chats".

Nous ne pensons pas que ce soit le bon modèle. Les gens, lorsqu'ils ouvrent leur boîte de réception, ne veulent pas voir de pub.

Toutefois, le dirigeant n'exclut pas l'idée que WhatsApp affiche des publicités dans d'autres parties de l'application. Les cibles privilégiées sont les chaînes et les statuts (l'équivalent des Stories sur Instagram). Mais ce n'est pas tout, le patron a suggéré d'autres moyens de monétiser l'application, par exemple en faisant payer les utilisateurs pour rejoindre une chaîne, ce que Telegram fait déjà.



L'une des principales sources de revenus de WhatsApp est l'API WhatsApp Business, qui offre des outils spéciaux aux petites et grandes entreprises. Si cela ne vous parle pas, il s'agit d'une activité qui représente la bagatelle de 10 milliards de dollars par an, ce qui couvre les frais de fonctionnement, mais qui ne suffit pas.



Le patron de WhatsApp a tout de même tempéré l'arrivée de la publicité, expliquant que le service pourrait proposer d'autres services payants ou prélever une commission. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que WhatsApp envisage de montrer des publicités à ses utilisateurs. En 2018, un test de publicités a été effectué dans les statuts. Cependant, il a été stoppé en raison de préoccupations en matière de confidentialité.

Les pays phares de WhatsApp

Pour finir, le dirigeant a déclaré que les pays où WhatsApp est le plus populaire sont l'Inde, l'Indonésie et le Brésil. Il a souligné l'engagement de l'équipe WhatsApp en faveur de la protection de la vie privée et a révélé que l'entreprise étudiait l'idée de permettre aux utilisateurs de créer de petits canaux privés qui pourraient être utilisés pour la communication interne dans les entreprises et les écoles, par exemple.

