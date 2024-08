Sonos envisage de revenir à son ancienne application mobile

Quelques temps après avoir lancé une refonte totale de son application mobile visant à contrôler ses produits audio, Sonos envisage de revenir à la version précédente de l'application suite à de nombreuses plaintes d'utilisateurs, rapporte The Verge. Une situation chaotique qui a provoqué des discussions houleuses en interne.

Sonos envisage toutes les options

Alors que Sonos s'efforce de résoudre un certain nombre de problèmes et de fonctionnalités manquantes avec la nouvelle application et a établi un calendrier pour tenir les utilisateurs informés des progrès de l'entreprise, nos confrères rapportent que « des discussions en haut lieu au sein de Sonos » ont porté sur la possibilité de proposer l'ancienne application comme solution provisoire.

Laisser les clients revenir à l'ancien logiciel pourrait atténuer leurs frustrations et réduire au moins en partie la pression exercée sur Sonos pour qu'il corrige tous les problèmes avec la nouvelle application. Pour l'instant, la version remaniée est la seule disponible, ce qui empêche certains clients d'éviter ses défauts et de profiter au maximum de leurs enceintes, comme la Move actuellement en promotion sur Amazon à - 33 %.



La semaine dernière, Patrick Spence, PDG de Sonos, a révélé lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise que celle-ci allait retarder le lancement de deux produits à venir en raison de « difficultés liées à notre nouvelle application ». Bien que Spence n'ait pas identifié les produits en question, l'un d'entre eux est probablement le successeur de la barre de son Arc, produit phare de l'entreprise. Pourtant, après le lancement de la nouvelle appli, Sonos avait indiqué avoir eu le courage d'une refonte, tout en proposant un calendrier de mises à jour, pour corriger certaines erreurs d'ergonomie et faire revenir des fonctionnalités disparues. C'est ce dernier point qui a crispé les clients de la marque.



Faire une refonte en supprimant plusieurs fonctionnalités hautement utilisées n'était pas une bonne idée, on se demande qui a pu croire que ça passerait "crème" auprès des utilisateurs.

Télécharger l'app gratuite Sonos

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.